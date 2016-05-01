حقوق فرهنگیان جلوتر از نرخ تورم/استخدام های غیرقانونی دوره قبل

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی در نشست صمیمانه با معلمان دبستان شهیدان تقی زاده منطقه کهریزک که امروز برگزار شد گفت: در دولت یازدهم همه مختارند و این اختیار را دارند که اظهار نظر کنند ممکن است این اظهار نظر انتقاد یا پیشنهاد باشد.

وی افزود: در دولت تدبیر و امید فرهنگ امنیتی را به امنیت فرهنگی تبدیل کرده ایم و افراد آزادانه می توانند انتقاد و پیشنهاد کنند و همین انتقادها موجب می شود تا کارها درست پیش رود.

فانی در رابطه با خیرین با توجه به اینکه دبستان شهیدان تقی زاده نیز توسط یک خیر ساخته شده است تصریح کرد: آقای تقی زاده تا کنون ۲۵ مدرسه را به مرحله بهره برداری رسانده است و بیش از ۱۰۰ هزار کلاس درس نیز توسط خیرین بعد از انقلاب اسلامی ساخته شده است به عبارتی از وجود تعداد ۵۰۰ هزار کلاس درس تعداد ۱۰۰ هزار را خیرین ساخته اند.

احتساب سابقه خدمت حق التدریس ها پیگیری می شود

وی در پاسخ به پرسش فرهنگی در رابطه با احتساب سابقه خدمت نیروهایی که اکنون پیمانی یا استخدام شده اند بیان کرد: قوانین کشور محدودیت هایی دارد برخی از معلمان سابقه حق التدریسی دارند اما احتساب نمی شود ما از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال پیگیری هستیم.

وی همچنین در رابطه با جذب مربیان پیش دبستانی که رشته آنان مرتبط نیست گفت: مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه سال گذشته مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن آموزش و پرورش با توجه به نیاز و رشته مرتبط مربیان پیش دبستانی را جذب کنند و ما باید افرادی را جذب کنیم که رشته و تخصص آنان مورد نیاز آموزش و پرورش باشد و این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.

استخدام های دولت گذشته غیرقانونی بوده است

وزیر آموزش و پرورش همچنین در رابطه با تبدیل وضعیت نیروی پیش دبستانی ها خاطرنشان کرد: استخدام از طریق برگزاری آزمون صورت می گیرد ما نمی توانیم افرادی را استخدام کنیم که آزمون نداده اند اما در دولت گذشته استخدام های غیرقانونی انجام شد اما در دولت یازدهم بر اساس قوانین کشور عمل می کنیم.

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال جاری برگزار می شود

فانی ادامه داد: به دنبال اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای برگزاری آزمون استخدامی هستیم و مربیان پیش دبستانی و حق التدریسی ها در اولویت استخدام هستند و شرایط این آزمون به زود اعلام می شود.

وی خطاب به فرهنگیان تاکید کرد: از ما انتظار نداشته باشید در جذب نیرو غیرقانونی عمل کنیم و ما بر اساس قانون و قوانین عمل می کنیم.

فانی در واکنش به درخواست معلمی مبنی بر رسانه ای نشدن افزایش حقوق معلمان گفت: بنده هم به این موضوع اعتقاد دارم و در برخی از موارد پاسخگو نیستم اما رسانه ها فشار می آورند و بنده ناچارم بگویم و گاهی رسانه ها تبلیغ می کنند ما برای بهبود وضع معیشت فرهنگیان اقدامی نکرده ایم بنابراین برای دفاع از خود ناچاریم پاسخ دهیم.

حقوق فرهنگیان نسبت به تورم خیلی جلوتر است

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: از ما انتظار نداشته باشید تا مشکلات ۵۰ و ۶۰ ساله را در دو سال حل کنیم اما در مقایسه با افزایش حقوق ها باید بگویم نسبت به تورم در این دو سال جلوتر بودیم در صورتی که در دولت گذشته حقوق ها نسبت به تورم عقب بود.

فانی درباره وضعیت رسیدگی به بازنشستگان فرهنگی نیز گفت: پرونده بازنشستگان فرهنگی در دست ما نیست و مسائل مربوط به بازنشستگان به صندوق بازنشستگی ارتباط پیدا می کند. با این حال ما با صندوق بازنشستگان جلساتی داشته ایم.

وی همچنین درباره عدم پرداخت معوقات به برخی حق التدریس ها گفت: اقدامات لازم برای پرداخت معوقات حق التدریس ها انجام شده است اما چون با تاخیر بوده است ما شرمنده برخی فرهنگیان شده ایم.

فانی همچنین در مورد بکارگیری آموزش یاران نهضت سواد آموزی تاکید کرد: به کارگیری نیروی انسانی همانند سایر دستگاه ها از طریق آزمون استخدامی صورت می گیرد و سال گذشته نیز این آزمون برگزار شد و کسانی که سابقه خدمت دارند در اولویت استخدام در آزمون سال جاری هستند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین بهترین هدیه ای که از دانش آموزانش گرفته است را توانمند شدن آنها دانست و گفت: دانش آموزانم به محتوا و تربیت عنایت ویژه ای داشتند و بسیاری از دانش آموزان در سال های قبل شهید شدند و یا در جامعه یک عنصر مفید هستند.