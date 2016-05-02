خبرگزاری ایسنا نوشت: این محققان در آخرین تحقیقات خود اشاره کردند که این کریستالهای ریز در حدود ۴.۴ میلیارد سال پیش یعنی کمی پس از شکل گیری زمین در برخی دهانههای برخوردی بزرگ شکل گرفتهاند. آنها در ابتدا به رنگ قرمز شفاف بودند اما زمانی که توسط الکترونها بمباران شدند به رنگ آبی در آمدند.
در سال ۲۰۰۱، دانشمندان برای اولین بار کریستالهای زیرکن را در محدوده پایین جک هیلز استرالیا یافتند. نسبت ایزوتوپهای اکسیژن در این کریستالها نشان میدهد که دمای زمین در این دوره سبب پدید آمدن آب مایع و متعاقبا حیات شده است.
زمین شناسان بر این باورند که این کریستالها که حدود به اندازه عرض یک تار موی انسان هستند در انواع سنگهای سراسر این سیاره یافت شده و یکی از قدیمیترین اجزاء زمین هستند.
ده سال پیش، یک تیم از محققان در آمریکا به این نتیجه رسیدند که کریستالهای باستانی زیرکون احتمالا زمانی تشکیل شدهاند که صفحات تکتونیکی در حال حرکت در اطراف بر روی سطح زمین بوده و با یکدیگر برخورد کرده اند و رشته کوههای آند کنونی را پدید آوردند.
با این حال، شواهد موجود نشان میدهد که تکتونیکهای صفحهای در مراحل اولیه زمین پدید نیامدهاند.
سوال بزرگی که ذهن دانشمندان و زمین شناسان را درگیر کرده این است که این کریستالها چطور پدید آمدهاند.
به تازگی، زمین شناسان نشان دادهاند این دانهها ممکن است در دهانههای برخوردی بسیار بزرگی تشکیل شده باشند که از برخورد سنگهایی با قطر چند کیلومتر با زمین جوان پدید آمدند.
زمین شناسان کالج ترینیتی دوبلین TCD برای آزمایش این ایده، تصمیم به مطالعه یک دهانه برخوردی بسیار جوان گرفتند تا نحوه و زمان شکلگیری این کریستالها زیرکون را دریابند.
این تیم با حمایت شورای ایرلندی تحقیقات (IRC) و بنیاد علوم ایرلند (SFI)، هزاران سنگ زیرکن را از دهانه برخوردی Sudbury در انتاریو، کانادا جمع آوری کردند.
آنها پس از تجزیه و تحلیل این کریستالها در موزه سوئدی تاریخ طبیعی در استکهلم، کشف کردند که ترکیب این کریستالها جدا از مجموعه باستانی نبوده و به همان دوران برمیگردد.
گاوین کنی از مدرسه علوم طبیعی ترینیتی اظهار کرد: آنچه که ما دریافتیم بسیار تعجب آور بود. بسیاری از مردم بر این باورند که کریستالهای بسیار کهن زیرکون در دهانههای برخوردی شکل نگرفتهاند، اما ما در حال حاضر می دانیم که این باور غلط بوده و شکل گیری این کریستالها دقیقا به همانجا برمیگردد.
کنی به تازگی یافتههای خود را در کنفرانس سالانه علوم قمری و سیاره ای (LPSC) در هوستون، تگزاس ارائه کرده است.
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