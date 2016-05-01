به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا پس از اینکه در دیدار برابر استقلال با نتیجه دو بر یک شکست خورد، اخبار ضد و نقیضی مبنی بر برکناری مجید جلالی شنیده شد و مدیرعامل سایپا هم طی صحبتهایی که انجام داد، به صورت غیر مستقیم خبر از برکناری مجید جلالی داد.
اما این مربی به نظر میرسد که قصد ندارد از موضع خود کوتاه بیاید و بر همین اساس قرار است که در تمرین امروز نارنجیپوشان حضور پیدا کند.
در همین راستا مجید جلالی صبح امروز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که هنوز هیچ یک از اعضای هیات مدیره چیزی به او مبنی بر برکناریاش نگفته اند و نامهای نیز به او ابلاغ نشده است که برکنار شده است. او همچنین تاکید کرد که امروز در تمرین تیمش حضور پیدا میکند.
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