  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

جلالی امروز در تمرین حاضر می‌شود

جلالی امروز در تمرین حاضر می‌شود

با وجود اخبار ضد و نقیض از برکناری سرمربی تیم فوتبال سایپا، مجید جلالی می گوید امروز سر تمرین تیمش حاضر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا پس از اینکه در دیدار برابر استقلال با نتیجه دو بر یک شکست خورد، اخبار ضد و نقیضی مبنی بر برکناری مجید جلالی شنیده شد و مدیرعامل سایپا هم طی صحبت‌هایی که انجام داد، به صورت غیر مستقیم خبر از برکناری مجید جلالی داد.

اما این مربی به نظر می‌رسد که قصد ندارد از موضع‌ خود کوتاه بیاید و بر همین اساس قرار است که در تمرین امروز نارنجی‌پوشان حضور پیدا کند.

در همین راستا مجید جلالی صبح امروز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که هنوز هیچ یک از اعضای هیات مدیره چیزی به او مبنی بر برکناری‌اش نگفته اند و نامه‌ای نیز به او ابلاغ نشده است که برکنار شده است. او همچنین تاکید کرد که امروز در تمرین تیمش حضور پیدا می‌کند.

کد مطلب 3613389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها