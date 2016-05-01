۳۱ هزار تن گندم از کشاورزان دهلران خریداری شد

تورج کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دهلران به عنوان قطب کشاورزی استان ایلام است و طبق پیش بینی ها قرار بود ۱۰۰ هزار تن گندم در سطح شهرستان برداشت شود ولی به خاطر سیل اخیر با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده ایم.

وی بیان داشت: ۱۸۰ دستگاه کمباین کار برداشت محصول گندم در شهرستان دهلران به عهده دارند.

مدیر چهاد کشاورزی دهلران بیان داشت: هشت مرکز خرید که این تعداد دو سیلوی مکانیزه کار خرید گندم را انجام می دهند.

کرمی اظهار داشت: براساس نرخ تعيين شده از سوی دولت گندم معمولی هر كيلوگرم ۱۲ هزار و ۷۰۰ ریال و گندم دروم نيز هر كيلوگرم ۱۳ هزار ریال از كشاورزان خريداری می شود.

وی با بيان اينكه ۳۰ هزار هكتار از اراضی دهلران به كشت گندم اختصاص يافته است، اظهار كرد: پيش بينی می شود حدود ۷۰ هزار تن گندم مازاد بر نياز از كشاورزان اين شهرستان خريداری شود.