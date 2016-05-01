حسین منوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به اینکه هر فردی که در مقابل دریافت دستمزد کار کند، اعم از اینکه بیمه باشد یا نه مشمول قانون کار است، تصریح کرد: حتی اگر قرارداد کتبی داشته باشد یا نداشته باشد مشمول قوانین کار خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس تعاریف وزارت کار هر فردی که کار کند مشمول قوانین است، اضافه کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد هر سال بر اساس نرخ تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و میانگین هزینه گذران خانواده چهار- پنج‌نفری تعیین می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تأکید کرد: هیچ کارگاهی حق پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ دستمزد تعیین شده در قانون کار را ندارد و به تناسب ساعت کار روزانه باید دستمزد پرداخت شود.

منوری تأکید کرد: برای کارگران روزهای جمعه تعطیل رسمی محسوب شده و روز ۱۱ اردیبهشت ماه روز کار و کارگر نیز روز تعطیل رسمی است؛ در عین حال هر کارگر سالانه ۳۰ روز مرخصی استحقاقی با احتساب چهار جمعه دارد که فقط ۹ روز از آن می تواند برای سال بعد ذخیره شود.

وی متذکر شد: کارفرمایان موظف هستند هر سال دو دست لباس مناسب کار با تمامی تجهیزات ایمنی ارائه دهند و علاوه بر این به ازای هر سال کار، کارفرما معاد دو ماه حقوق وی را عیدی و پاداش خواهد داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تأکید کرد: هر کارگری اولاد دارد در صورت داشتند ۷۲۰ روز سابقه کار هر ماه سه برابر حق دستمزد روزانه حق اولاد می‌گیرد.

به گفته منوری درصورتی‌که کارگر روز جمعه به کار گرفته شود مشروط به این است که روز دیگر تعطیل شود و در غیر این صورت ۴۰ درصد مزد را باید اضافه دریافت کند.

وی افزود: کارگرانی که شیفت شب هستند و از ساعت ۱۰ شب تا شش صبح کار می‌کنند می‌بایست ۳۵ درصد فوق‌العاده شب کار دریافت کنند.

وی تصریح کرد: کارگران نوبتی نیز در صبح و عصر ۱۰ درصد در صبح و عصر و شب ۱۵ درصد و در صبح و شب ۲۲.۵ درصد فوق‌العاده دستمزد دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تأکید به اینکه بیشترین مشکلات کارگری و شکایات رسیده مربوط به تأخیر در مطالبات است، اضافه کرد: هر کارفرمایی موارد ذکر شده را رعایت نکند متخلف شناخته می‌شود.

منوری تأکید کرد: بیمه کارگران اجباری است و در حال حاضر یکی از آفت‌های محیط کار و کارگری قراردادهای سفید تاریخ و سفید مبلغ و سفید امضا است.

وی افزود: با توجه به اینکه این قراردادها برای کار کوتاه‌مدت تنظیم می‌شود متأسفانه در ادامه در دریافت مطالبات کارگران را دچار مشکل می‌سازد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یادآور شد: سال گذشته پنج هزار فقره شکایت از عملکرد کارفرمایان به دست ما رسیده است و اغلب مربوط به عدم تمدید مدت قرارداد و پرداخت نکردن مطالبات است.