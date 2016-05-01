اعلام آخرین وضعیت حج تمتع/لغو پرواز زائران عتبات به بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی در برنامه متن و حاشیه شبکه سه سیما گفت: دو روز قبل از سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) و دو روز بعد از آن حرکت گسترده مردم عراق برای زیارت کاظمین زیاد می شود که ما به منظور حفظ امنیت زائران ایرانی در ایام کاظمیه پروازی به سمت بغداد نداریم و همه این پروازها فردا به نجف اشرف انجام می شود تا زائران ایرانی با مشکلات مواجه نشوند.

وی با اشاره به حوادثی که امروز در بغداد اتفاق افتاد افزود: همه زائران ایرانی سالم هستند و هیچ مشکلی وجود ندارد.

رئیس سازمان حج و زیارت از همه علاقه مندان و زائران عتبات عالیات در عراق خواست فقط از طریق کاروان های دارای مجوز از این سازمان اقدام کنند چون دولت عراق فقط با ما برای برقراری امنیت زائران قرارداد دارد و حتی از شهروندانی که از طریق دیگر کاروان ها به عراق سفر می کنند خواهشمندیم در ایام کاظمیه اقدام نکنند.

اوحدی افزود: پس از ایام کاظمیه، دوباره پروازها به سمت بغداد برقرار می شود و زائران امکان زیارت کاظمین را خواهند داشت.

وی درباره بحث اعزام حجاج ایرانی به حج تمتع سال جاری گفت: مقامات عربستانی همکاری نکردند و قرار بود مذاکرات اولیه در دی ماه انجام شود که تا اسفند ماه به تأخیر انداختند و دوباره این مذاکرات به تأخیر افتاد.

اوحدی افزود: با توجه به سه حادثه تلخ سقوط جرثقیل، حادثه بسیار اسفبار منا و کشتار هفت هزار حجاج بی گناه و همچنین موضوع تعرض به دو نوجوان در فرودگاه عربستان، امسال شرایط سختی بر مذاکرات حاکم شده است.

وی تصریح کرد: ما در اجرای احکام الهی و فرمان قرآن کریم به دنبال احیای حج عزتمندانه و همراه با حکمت و احترام حجاج ایرانی هستیم و باید امنیت حجاج ایرانی در مراسم حج برقرار شود.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: دولت عربستان که دعوت رسمی برای مذاکره درباره مراسم حج کرده بود قرار بود تا کنون با توجه به شرایط ایران پاسخ دهد که هنوز انجام نشده است.

اوحدی گفت: با توجه به قطع رابطه سیاسی عربستان با ایران و تعطیلی دفتر حج و زیارت ایران و همچنین مشکلات صدور روادید، شرایط مذاکره هم به سختی پیش می رود و هنوز تفاهم نامه و در ادامه آن قراردادهای بخش های مختلف حج از قبیل اعزام، سکونت و تهیه غذا و همچنین تهیه وسایل نقلیه برای جابجایی حجاج انجام نشده است.

وی تصریح کرد: حج فریضه ای واجب است و ما به دنبال احیای حق شرعی خود هستیم البته با حفظ عزت، حرمت و کرامت زائران ایرانی.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: وقتی مسئولان عربستانی برای مذاکرات درباره حج دعوت می کنند باید طبق قاعده عقلایی لوازم آن را نیز فراهم کنند که متأسفانه این شرایط هنوز فراهم نشده است.

وی گفت: از پنج شرط و خطوط اعلامی به عربستان در باره حج تمتع عدول نخواهیم کرد.

اوحدی افزود: تأمین امنیت زائران، صدور روادید درداخل کشور، استفاده از شرکت های هواپیمایی داخلی برای حمل و نقل و ارائه خدمات کنسولی به زائران شروط و خطوط قرمز جمهور اسلامی ایران برای اعزام زائران حج تمتع است .

وی تأکید کرد : ما در مذاکرات طرف سعودی عزتمندانه برخورد کردیم و گفتیم اگر قرار است توافقی صورت گیرد خطوط قرمز ما باید به طور دقیق رعایت شود.

وی افزود: آنها قول برخورد با دو پلیس مجرم فرودگاه جده را داده بودند. مثلاً ولیعهد سعودی اطمینان داده بودکه آنها قطعا ً‌مجازات می شوند اما هنوز خبری نیست .

اوحدی خاطرنشان کرد : به آنها در مذاکرات گفتیم فیلم فاجعة منا را دراختیار ما قراردهید اما آنها همچنان سرباز می زنند حتی متن مذاکرات را نیز به گونه ای تنطیم کرده بودند که کلمه ای از مواضع هیئت ایرانی در آن نبود که بلافاصله اعتراض کردیم و گفتیم که مورد پذیرش ما نیست و باید در قسمت کارشناسی اصلاح شود .

وی گفت: اگر مذاکرات تا یک هفته آینده به نتیجه نرسد به زمان قرمز نزدیک می شویم و شورای عالی حج و زیارت درباره اعزام زائران به حج تمتع امسال تصمیم گیری می کند.

اوحدی گفت: وزیر حج و زیارت عربستان گفت که ما کارهای خودمان را انجام می دهیم اما وزارت خارجه باید تصمیم اصلی را بگیرد و ما هم گفتیم که باید خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران کاملاً‌ لحاظ شود.

وی گفت: هنوز وضع برخی از شهدای فاجعه منا به علت نبودن نشانه های دقیق تر مشخص نیست و ما همه تلاش خود را برای حل این مسئله به کار خواهیم گرفت.