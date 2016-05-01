تقاطع های غیرهمسطح نیازمند مطالعات است/ترافیک مشکل بافت مرکزی شهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلیمی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات پلیس راهور استان هرمزگان برگزار شد، در پاسخ به این سئوال که احداث تقاطع های غیرهمسطح در شهر بندرعباس آیا کارشناسی شده است، بیان داشت: بندرعباس یک شهر طولی است و گسترش فعلی شهر همچنان به شکل طولی انجام می شود.

سرهنگ سلمی گفت: در صورت افتتاح تقاطع غیرهمسطح جهانبار بلوار ساحلی در انتهای این پل باید به اتمام برسد در حالی که بلوار ساحلی طبق طرح شورای ترافیک تا اسکله باهنر امتداد خواهد یافت. از این رو ترافیک از سه راه جهانبار به بلوار ساحلی منتقل خواهد شد.

رئیس پلیس راهور هرمزگان افزود: به لحاظ کارشناسی و علمی در بافت مرکزی شهر بندرعباس، هیچ زمانی را برای عبور عابر از عرض خیابان در اختیار عابران قرار نداده ایم، از میدان شهدا تا میدان انقلاب و از خیابان سیدجمال تا تقاطع بلوار شهدا اجازه تردد عابر وجود ندارد همین امر موجب شده تا در بسیاری از نقاط مرکزی شهر با ترافیک نامنظم خودرو و عابر روبرو باشیم.

وی با اظهار اینکه چند تقاطع در خیابانهای هسته مرکزی شهر پیشنهاد داده ایم ولی به دلیل ایجاد خطوط بی آر تی فعلا معطل مانده است، بیان داشت: شهرداری اعلام کرده بود احداث خطوط بی آر تی از سال ۹۴ اغاز شود ولی هنوز این طرح به سرانجام نرسیده است.

به گفته سرهنگ سلیمی، شهرداری بندرعباس اعلام کرد خط بی آر تی از پایگاه هوایی تا شهرک هدیش احداث شود، و قول داده تا دهه فجر خط اول آن اجرایی شود.

وی در تشریح عملکرد سال ۹۴ پلیس راهور در استان هرمزگان بیان داشت: سال گذشته تعداد تلفات شهری نسبت به مدت مشابه سال ۹۳، ۲۱ درصد کاهش یافته است. تعداد تصادفات منجر به فوت ۱۲درصد کاهش یافت.

وی ضمن بیان اینکه تصادفات منجر به جرح کاهش ۱۸ درصدی داشته است، افزود: تعداد مجروحین تصادفات شهری در سال ۹۴ کاهش ۲۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال ماقبل داشته است. بیشترین کاهش تعداد وقوع تصادفات در مرکز استان بوده است که از نظر درصد تعداد وقوع تصادفات قشم ۶۲ درصد کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: در تعداد فوتی ها ۱۰ شهرستان کاهش تلفات جانی داشته است و سیریک و بندرلنگه هر کدام با یک کشته و رودان با دو کشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ افزایش داشته اند.

رئیس پلیس راهور استان هرمزگان گفت: در سال ۹۴ کنترل تخلفات ۱۵ درصد افزایش یافت که در این مدت ۲۵ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان جریمه برای تخلفات رانندگی در شهرهای استان ثبت شد.

وی همچنین از توقیف شش هزار و ۶۳۰دستگاه خودرو با افزایش ۳۴ درصدی خبر داد و افزود: در سال ۹۴، تعداد ۶۳ هزار و ۵۴۵ جلد گواهینامه صادر شد که ۵۰ درصد گواهینامه جدید، ۱۶ درصد تعویض گواهینامه، ۱۷ درصد المثنی و مابقی در حوزه تجمیع گواهینامه ها بوده است.

سرهنگ سلیمی گفت: در حوزه شماره گذاری ۶۵ هزار و ۳۹۹ خدمت شماره گذاری ارائه شد، که حدود ۴۵ درصد تعویض پلاک، ۱۰درصد نوشماره موتورسیکلت، ۵درصد نوشماره وارداتی و مابقی خدمات در زمینه های اسقاط خودرو، پلاک گذر موقت، موتورسیکلت مزایده ای و مخدوشی پلاک بوده است.

وی افزود: سال ۹۳ خدمات خودرویی در شهرهای بندرعباس، بندرلنگه و میناب انجام می شد که با ورود بخش خصوصی و آموزش به افسران راهنمایی و رانندگی شاهد ارائه خدمات در شهرهای رودان، پارسیان، بستک، قشم و بندرخمیر بودیم، بزودی در شهرهای سیریک، بشاگرد و ابوموسی هم این خدمات ارائه می شود.