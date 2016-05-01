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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

معاون سازمان میراث فرهنگی:

مراکز آموزشی قدیمی کشور احیا و بازسازی می‌شوند

مراکز آموزشی قدیمی کشور احیا و بازسازی می‌شوند

بوشهر - معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: مراکز آموزشی قدیمی کشور احیا و بازسازی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش‌امیری صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه سعادت بوشهر اظهار داشت: مدرسه سعادت دارای جایگاه ویژه‌ای در بین مراکز آموزشی کشور است و در بین مردم استان بوشهر نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی به سابقه درخشان کشور در حوزه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اشاره کرد و ادامه داد: در کشور مراکز آموزشی متعددی از دیرباز وجود داشته است که باید به خوبی این مراکز حفاظت و نگهداری کنیم.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اشاره به اهمیت و جایگاه مراکز آموزشی، خاطرنشان کرد: با حمایت دولت، مراکز آموزشی قدیمی کشور احیا و بازسازی می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم که این مدارس قدیمی مخروبه شوند، اضافه کرد: مدرسه سعادت بوشهر، مدرسه دارالفنون تهران، رازی كرمانشاه، شوكتیه بیرجند و هنرستان فنی تبریز در عرصه علم و آموزش و فرهنگ جایگاه خاصی دارند و باید بازگشایی شوند.

درویش امیری با ابراز خوشحالی از بازگشایی مجدد مدرسه سعادت بوشهر، افزود: مسئولان استان به ویژه استاندار بوشهر در بازسازی و احیای این مدرسه تلاش و همکاری مجدانه‌ای داشته‌اند که جا دارد از این تلاش‌ها تقدیر کنیم.

وی از تلاش ویژه برای احیای مراکز قدیمی فرهنگی و آموزشی در کشور خبر داد و گفت: این مراکز هویت فرهنگی، تاریخی هر منطقه هستند و نیاز است که به خوبی مورد توجه قرار گیرند.

کد مطلب 3613462

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