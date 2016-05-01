برخورد اتوبوس، کامیون و سه سواری در آزادراه زنجان-قزوین

سرهنگ داوود قاسمیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این تصادف افزود: حوالی ساعت ۲۴ شنبه در کیلومتر ۱۴ آزادراه زنجان-قزوین بر اثر برخورد یک کامیون ایسوزو، سواری پراید، سواری پیکان، اتوبوس اسکانیا و سواری پژو آردی، ۳ سرنشین پژو آردی مجروح شدند و بقیه خودروها به دلیل خسارت مالی در مسیر متوقف شده و ترافیک سنگینی را در این مسیر به وجود آورده بودند.

قاسمیان با اشاره به اینکه بلافاصله با حضور عوامل پلیس راه، ترافیک به حالت عادی برگشت افزود: خستگی و خواب‌آلودگی راننده کامیون ایسوزو علت وقوع این حادثه اعلام شد.

وی افزود: همزمان در کیلومتر یک محور دلیجان - اصفهان در استان مرکزی بر اثر برخورد تریلی هوو با دو تریلی ولوو، پژو ۲۰۶ و پژو پارس یک تن مجروح شدند.

قاسمیان گفت: بر اساس نظر کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه عدم توجه به جلو از سوی راننده تریلی هوو اعلام شده است.

جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: همچنین حوالی ساعت ۱۴ شنبه در یکی از محورهای روستایی قائن در استان خراسان جنوبی به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه یک دستگاه وانت پیکان واژگون شد که در این حادثه یک نفر کشته و ۶ تن دیگر مجروح شدند.