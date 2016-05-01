به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تسهیلات زایران و خدمات سفر استان قم ویژه تقدیر از دستگاه‌ها و کمیته‌های بر‌تر در ارائه خدمت رسانی به زائران و مسافران در ایام نوروز قبل از ظهر یکشنبه در تالار معصومیه قم درحالی برگزار شد که به نظر می‌رسد کلیه دست اندرکاران خدمت‌رسانی به زائران نوروز امسال از اقدامات انجام شده رضایت کامل داشتند.

در ابتدای این جلسه سرپرست معاونت هماهنگی امور زائرین استانداری قم طی سخنانی با اشاره به اینکه امروز روز معلم است، ادامه داد: افتخار ما در این است که شاگرد سیدالشهداء و اهل بیت(ع) هستیم و این را از معلمین یاد گرفتیم و اگر به جایی رسیده‌ایم از لحاظ خدمت، مدیون معلمین هستیم.

یونس عالی‌پور با اشاره به تشکیل ستاد تسهیلات زایرین در قم ادامه داد: جلسات ستاد و کمیته‌ها از دو ماه قبل شروع شد و همه کمیته‌ها و دستگاه‌ها درگیر اقدامات ایام نوروز بودند و همین امر باعث شد تا امسال یکی از روان‌ترین سال‌های خدمت رسانی به زوار باشد و ما با مشکلات کمتری مواجه باشیم.

مشکل کمبود منابع مالی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در ایام نوروز ۲۱۰ برنامه فرهنگی و هنری به زائران مسجد جمکران ارائه شد، گفت: این نتیجه هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های مختلف است و نکته مثبت برنامه‌های امسال هماهنگی خوب بین دستگاه‌های استان بود.

حجت الاسلام عباس دانشی ادامه داد: روند همکاری مشهود بود و نقطه مقابل ما کمبود منابع مالی بود که اگر در این زمینه مشکل نداشتیم بعضی از برنامه‌های می‌توانست بهتر اجراشود.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ هزار نفر از مردم قم در نوروز به سینما رفتند، بیان داشت: اقبالی که مردم به برنامه فرهنگی و هنری دارند زیاد است و ما باید در برنامه ریزی‌ها علایق مردم را در نظر بگیریم.

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اسکان ۵۰۰ هزار نفر در مدارس قم

همچنین در ادامه این جلسه مدیرکل آموزش و پرورش ضمن تبریک روز معلم، گفت: کمیته اسکان در نوروز نزدیک به ۵۰۰ هزار زائر را در مدارس اسکان داد.

حمیدرضا شیخ الاسلام با اشاره به اینکه در زمینه اقامه نماز و پارکینگ در کلیه مدارس برای زائران کمترین دغدغه وجود داشت: مشارکت و همکاری و هم افزایی در طول ایام نوروز تکمیل کننده فعالیت‌ها بود و زائرین که در قم حضور پیدا می‌کردند وجه متفاوتی را احساس کردند.

وی در ادامه در زمینه نقاط ضعف نیز کمبود امکانات و تجهیزات را مهترین نقاط ضعف در خدمت رسانی به زائران عنوان کرد.

تحقق شعار سال گذشته

فرماندار قم نیز در این جلسه، مهم‌ترین نقطه قوت عملکرد ستادهای نوروزی در سال جدید را تحقق شعار سال گذشته یعنی همدلی و همزبانی بیان و ابراز داشت: در ارائه خدمت به زائرین و مجاورین حرکت رو به جلو وجود داشت و ضعف‌هایی که در سال‌های قبل بود در بیشتر موارد مرتفع شد.

رضا سیار ادامه داد: بهترین نقطه قوت مشارکت کمیته‌ها و دستگاه‌های استان در جلسات مرکزی ستاد بود که با وجود طولانی شدن جلسات در آن حضور مستمر داشتند که این نشان از شوق خدمت در مدیران است.

عملکرد خوب اوقاف قم در طرح آرامش بهاری

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم نیز در این جلسه به برگزاری طرح آرامش بهاری اشاره کرد و گفت: هزار نفر از هیئت امنا و خادمین امامزادگان و روحانیون در این طرح حضور داشتند و ۲۲ خیمه معرفت برپا شد و امسال نیز خیمه معرفت در حرم حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران توسط اوقاف به زائرین خدمت رسانی کرد.

حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم با اشاره به اینکه خدمات تخصصی فرهنگی در این خیمه‌ها ارائه می‌شد، ادامه داد: ۹۳ هزار نفر از زائرین در امامزادگان و زائر سرا‌ها اسکان داده شدند و برای اقامه نماز جماعت در امامزاده‌ها خدمات خوبی ارائه شد و قم در اجرای طرح آرماش بهاری از استان‌های نمونه کشور شد.

همه عملکرد خوبی داشتند

استاندار قم نیز در این جلسه ضمن تبریک فرارسیدن روز معلم از همه دستگاه‌ها و ستادهای فعال در نوروز سال جاری تشکر کرد و بیان داشت: شاید بخواهیم رمز این شرایط و نوع خدماتی که امسال ارائه شد غیر از بحث‌های تجربی نگاه خوب و تیمی و گروهی به اقدامات است.

سید مهدی صادقی ادامه داد: نقاط ضعف به معنای نقص نیست بالاخره در هر کاری نقاط قوت و ضعف وجود دارد و هر چه بتوان نقاط ضعف را کاهش داد نشان دهنده توفیق است.

وی با تأکید بر باور شعار همدلی و همزبانی که شعار سال گذشته بود، گفت: البته این شعار تنها شعار سال نیست زیرا این موضوع مقطعی و کوتاه نبوده و پشت تمام شعار‌ها معرفت و علم نهفته است.

استاندار قم با بیان اینکه همه در مجموعه وظایف و در تقبل وظیفه عملکرد خوبی را داشتند، عنوان کرد: توجه به شعار امسال که «اقتصاد مقاوتی؛ اقدام و عمل» است باید در کنار همدلی و همزبانی زیرساخت فکری و معرفتی‌اش شکل بگیرد و این مهم نیازمند شکل گیری باور ذهنی و تغییر نگاه است.

وی بیان کرد: از این بعد نیز باید با خودباوری و خوداتکایی تحقق شعار را در عمل نشان دهیم که این عمل می‌تواند فضای جدید را برای کشور و قم را که زمینه‌های مساعدی برای رشد و تعالی و توسعه وجود دارد فراهم کند.

یادآور می‌شود در پایان جلسه از دستگاه‌ها و کمیته‌های بر‌تر که در زمینه خدمت رسانی به زائرین بهترین عملکرد را داشتند تقدیر شد.