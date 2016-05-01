به گزارش خبرگزاری مهر؛ کارگاه سبک زندگی اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(ره) سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در فرهنگسرای امام (ره) برگزار می‌‌شود.

در این کارگاه حجت الاسلام غیاث کارشناس برنامه به بررسی موضوعاتی چون آموزش سبک زندگی ایرانی اسلامی، ازدواج آسان، عفاف وحجاب، تربيت صحیح فرزندان، نحوه تعامل با کودکان و نوجوانان و چگونگی مواجهه با مشکلات در خانواده می پردازد.

همچنین راهکارهاي حفظ و گسترش فضائل اخلاقی در خانواده و تبیین ویژگی هاي خانواده اسلامی با بهره گیري از سخنان و فرمایشات امام خمینی (ره)، از دیگر عناوین این برنامه است.

علاقمندان می توانند روزسه شنبه ۱۴ اردیبهشت، ساعت ۱۴ به فرهنگسرای امام(ره) تهران‌ میدان قدس (تجریش) خیابان شهید باهنر بعد از سه راه یاسر خیابان امیر سلیمانی فرهنگسرای امام (ره) مراجعه کنند. و یا جهت اطلاعت بیشتر با شماره تلفن ۲۶۱۰۰۷۸۰ تماس بگیرند.

همچنین علاقمندان برای اطلاع بیشتر از آخرین اخبار برنامه‌ها و فعالیت‌های مراکز فرهنگی هنری شهر تهران و فرهنگسرای امام (ره) می‌توانند به نشانی ساب پورتال imam.farhangsara.ir و رسانه خبری www.fhnews.ir مراجعه کنند.