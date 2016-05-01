آباده ۲۵شهید معلم تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا زارع پیش از ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز معلم، با بیان اینکه معلمان ادامه دهنده راه شهدا هستند، گفت: عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی مدیون معلمانی است که مجاهدت را به دانش آموزان آموختند تا از کیان این نظام مقدس حمایت و حراست کنند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان آباده بیش از ۲۵شهید والامقام معلم و ۶۵ دانش آموز شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، افزود: در تلاشیم با حمایت مجلس شورای اسلامی، مشکلات معیشتی معلمان هرچه زودتر حل و رفع شود اما باید در این امر مدیریت علم و اخلاق نیز در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار آباده ادامه داد: امروز با نسلی در مدارس شاهد با دانش آموزانی مواجه ایم که یادگار و بازماندگان شهدا هستند و باید تلاش کنیم تا آینده سازان مملکت اسلامی بتوانند برای جامعه سازنده باشند.

آباده در ۲۷۶کیلومتری شهر شیراز قراردارد.