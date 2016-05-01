استاندارد، پیش نیاز دقت در اطلاعات است

معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پایش آلاینده های محیط زیست با اعلام اینکه تاکنون همایشی با این ابعاد در ارتباط با پایش برگزار نشده است، گفت: این همایش بین المللی با مشارکت بخش های گوناگون و کشورهای مختلف فقط به سخنرانی محدود نمی شود و خوشحالیم که امروز اعلام کنیم در کنار این همایش ۱۳ کارگاه برگزار می شود که بحث های علمی پایش و نمونه برداری را دنبال می کند.

سعید متصدی گفت: اگر پایش نباشد، نمی توان پیگیری کرد که سیاست ها و تصمیم های ما به چه شکل پیش رفته است. آیا فعالیت های ما به هدف منتهی شده است یا نه؟ آیا دقت و صحت در آمار و ارقام اعلامی ما وجود دارد یا نه؟ پاسخ همه اینها در پایش و اندازه گیری و نمونه برداری است.

وی تصریح کرد: گاهی دستگاه بسیار گران قیمتی را می خریم اما به دلیل آموزش ندیدن نیروی انسانی یا کالیبره نکردن ساده دستگاه، اعداد آن قابل اطمینان نیست.

متصدی با بیان اینکه نکته بسیار مهم که اغلب مغفول واقع می شود نمونه برداری است، گفت: ما از همین گام اول آغاز کرده ایم.

وی با بیان اینکه هدف سازمان حفاظت محیط زیست در موضوع پایش، تمرکززدایی و گسترش آن بین استانهای کشور است، تاکید کرد: امروز در تمامی استانهای کشور، سازمان حفاظت محیط زیست آزمایشگاه ای مجهزی دارند که می توانند خدمات بدهند.

وی افزود: طی یکی دو سال گذشته، ۲۹ ایستگاه پایش آنلاین کیفیت رودخانه نصب کرده ایم و ۵۰ آنالایزر ذرات گرد و غبار زیر ۲.۵ میکرون در کشور نصب کرده ایم و اینها همه نشان از همت سازمان برای رسیدن به هدف والای پالایش است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازماندهی آزمایشگاه های معتمد که امروز بیش از ۳۰۰ آزمایشگاه هستند و متاسفانه در گذشته از شیوه نامه مناسب و اصول آزمایشگاهی برخوردار نبودند و اعدادشان کم دقت بود، دیگر اقدام ما در این دو سال بوده است. امروز تمام آزمایشگاه های ما الزام دارند طی فرصتی که به ایشان داده ایم، استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ را اخذ کنند و این مقدمه رسیدن به دقت در اطلاعات است.

متصدی در پایان گفت: فعالیت های خوبی در راستای همکاری های بین المللی انجام شده تا بتوانیم از فناوری های روز دنیا استفاده کنیم.