۲۵ کارگرنمونه بسیجی واحدهای تولیدی شهرستان صومعه سرا تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از کارگران نمونه بسیجی واحدهای تولیدی و صنعتی صومعه سرا به مناسبت روز جهانی کار و کارگر پیش از ظهر یکشنبه در این شهرستان برگزار شد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری کارگری سپاه ناحیه صومعه سرا در این همایش با بیان اینکه کارگران بسیجی امروز همانند هشت سال دفاع مقدس آماده خدمت گذاری به جامعه هستند، اظهار کرد: آنها با اتصال اخلاص و روحیه جهادی دوران دفاع مقدس با شرایط کنونی در اجرای طرح های راهبری تولیدی آمادگی کامل دارند.

سرگرد مهدی پارسا ارتقای سطح تولید را هدف اصلی تلاش کارگران بسیجی عنوان کرد و افزود: یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در کشور بوده و کارگران بسیجی به عنوان افسران جنگ اقتصادی نقش تعیین کننده ای را ایفا می کنند.

وی به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرستان صومعه سرا توسط مسئولان اشاره و خاطرنشان کرد: اگر این حمایت به صورت موثر صورت نگیرد شاهد تعطیلی روز افزون این واحدها خواهیم بود.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری کارگری سپاه ناحیه صومعه سرا با بیان به اینکه تعطیلی واحدهای تولیدی دارای تبعات و معضلات بسیاری برای جامعه است، گفت: با اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیان های اقتصاد داخلی می توان گام موثری در این حوزه برداشت.

در این همایش از ۲۵ کارگر نمونه بسیجی واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان صومعه سرا تجلیل به عمل آمد.