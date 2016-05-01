جزئیات اقتصادمقاومتی در بخش حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر امینی درباره برنامه های تحقق اقتصاد مقاومتی در راه و شهرسازی، گفت: با توجه به وظایف هر دستگاه در کشور، اجرای اقتصاد مقاومتی برای وزارت راه و شهرسازی، مبین اهداف خاصی خواهد بود که افزایش ترانزیت در تمامی شقوق حمل ونقل و توجه به زیرساخت ها، افزایش سهم حمل ونقل عمومی حومه ای با انتقال مسافران از جاده به ریل، نوسازی ناوگان حمل و نقل، کاهش شدت مصرف انرژی در حمل و نقل و ساختمان، مدیریت دارایی های غیرمولد و مردمی کردن اقتصاد، از مقاصد این هدف گذاری هستند.

وی افزود: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که تشخیص حوزه های فشار در شرایط تحریم و تلاش برای رفع آسیب پذیری، داشتن اقتصادی روبه رشد، سازماندهی الگوی اقتصادی و علمی و به ویژه خروج از وابستگی را می توان نام برد.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: با توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی برای دولت، برنامه هایی برای توسعه کشور تصویب و به دستگاه ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: از آنجایی که اکثر پروژه های تصویب شده، جزء مأموریت دستگاه ها بود، دراقتصاد مقاومتی نمود چشمگیری نداشت و نیل به منویات مقام معظم رهبری حاصل نشد. براین اساس، طبق فرمان مجدد ایشان در شهریور سال ۱۳۹۴ ستادی با همکاری هر سه قوه با نام «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» تشکیل و در جلسه پنجم ستاد یازده برنامه ملی تصویب شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت راه و شهرسازی به پیشبرد توسعه زیرساخت های تجارت خارجی و ترانزیت ومکلف شد که در برنامه ملی دوم با عنوان پیشبرد برونگرایی اقتصاد، قرار دارد.

وی افزود: با برگزاری جلسات کارگروه داخلی وزارت راه و شهرسازی وهمکاری لازم با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه های اولویت دار سال ۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی از سوی معاون اول رییس جمهور در فروردین سال جاری، ابلاغ شد.

امینی توضیح داد: در این ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال ۱۳۹۵ برای ساخت و بهره برداری ۵۹۱ خط ریلی، ۱۲۰ کیلومتر آزادراه، ۱۰۷۰ کیلومتر بزرگراه و ۴۵ کیلومتر راه اصلی در بخش حمل و نقل و همچنین رونق مسکن و بهسازی حاشیه کلانشهرها و بافتهای فرسوده در بخش ساختمان مبادرت کند.

وی افزود: با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی مصرف کننده بیش از دوسوم انرژی است و ناوگان حمل و نقل نیز فرسوده شده، همکاری وزارت راه و شهرسازی در ۱۷ پروژه دیگر، پیشنهاد شده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، گفت: با توجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رییس جمهوری، جلسه تشریح و تبیین پروژه های مصوب به مجریان زیربخش وزارتخانه در پنجم فروردین تشکیل شد و امیدواریم با برنامه زمان بندی منظم، رفع چالش های منابع مالی و اعمال اصلاحات مورد نیاز در موارد قانونی، پروژه های محوله را تا پایان سال به اتمام برسانیم.