خبرگزاری مهر- گروه سیاست: در حالی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید که نتیجه انتخابات و ترکیب سیاسی مجلس دهم بازتاب های مختلفی در رسانه ها داشته است.

روزنامه آفتاب یزد؛ این روزنامه با عنوان «تَکرار پیروزی» تعداد اصلاح طلبان راه یافته به مجلس را ۱۲۲ نفر عنوان کرد.

روزنامه شرق نیز با عنوان «پیروزی امید» به تحلیل نتایج انتخابات پرداخته و تعداد اصولگرایان راه یافته به مجلس را ۸۰ نفر و اصلاح طلبان را ۱۲۶ نفر دانست.

روزنامه اعتماد هم با عنوان «تغییر اصلاح طلبانه پارلمان» تعداد اصولگرایان راه یافته به مجلس را ۸۳ نفر، اصلاح طلبان را ۱۲۱ نفر و مستقلان را ۸۱ نفر اعلام کرد.

روزنامه آرمان نیز نتایج دور دوم انتخابات را تکمیل حماسه بهاری با امید تعبیر کرد و نوشت: در مجموع ۱۲۲ نفر از کاندیداهای لیست امید به مجلس راه یافتند، این روزنامه اصولگرایان راه یافته به مجلس را ۸۴ نفر اعلام کرد.

روزنامه دولتی ایران هم گرایش سیاسی مجلس دهم را بر این اساس اعلام کرد: اصولگرایان ۷۲ کرسی، مستقل ۸۲ کرسی، جبهه امید ۱۱۷ کرسی، صدای ملت ۱۴ کرسی و اقلیت های مذهبی ۵ کرسی توانستند کسب کنند.

در این میان، روزنامه وطن امروز نیز ترکیب مجلس دهم را با اکثریت نسبی اصولگرایان تحلیل کرد و نوشت: اصلاح طلبان موفق شدند ۹۶ کرسی از مجلس دهم را در اختیار بگیرند و ۱۱۸ کرسی نیز از آن اصولگرایان شد. همچنین این روزنامه تعداد راه یافتگان حامیان دولت به مجلس را ۲۰ نفر عنوان کرد.

روزنامه کیهان نیز نوشت: اصولگرایان با ۱۱۸ نماینده، اصلاح طلبان با ۹۶ نماینده، مستقل ها ۵۵ نماینده و اعتدالیون (حامیان دولت) نیز با ۲۰ نماینده راهی مجلس شدند.

روزنامه جوان نیز با عنوان «مستقل ها میزان الحراره مجلس دهم شدند» تاکید سیاسی مجلس دهم را اینگونه تعبیر کرد. ۱۲۶ اصولگرا، ۱۱۲ اصلاح طلب، ۴۲ مستقل و ۹ نماینده معتدل.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با فهرست های انتخاباتی ارائه شده در دو انتخابات مجلس ، اسامی ۲۸۹ منتخب مجلس دهم به تفکیک گرایش سیاسی بر این اساس است: ۱۱۵ نفر اصولگرا، ۱۲۰ نفر اصلاح طلب، ۴۹ نفر مستقل و ۵ نفر اقلیت های دینی. نکته قابل توجه آنکه از میان منتخبان مرحله دوم که در لیست امید قرار داشتند، ۱۰ نفر در مرحله اول در فهرست این جریان سیاسی نبودند و تنها پس از مشخص شدن عدم توفیق نامزد اصلاح طلبان در راه یابی به مرحله دوم، امیدی ها برای افزایش احتمالی آمار موفقیت خود تعدادی از نامزدهای مستقل را به فهرست پیشنهادی شان در مرحله دوم اضافه کردند، با این حساب شاید عدد ۱۱۰ به عنوان تعداد منتخبان خانه ملت از فهرست امید بهره بیشتری از واقعیت داشته باشد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه اگرچه برخی از مستقلان در فهرست ائتلاف اصولگرایان قرار نگرفتند اما سابقه حضور آنها در ادوار مجلس، گویای نزدیکی ایشان به اصولگرایان است. به عنوان نمونه تنها در استان کرمانشاه حشمت الله فلاحت پیشه و فرهاد تجری منتخبان اسلام آباد و قصر شیرین، اگرچه در فهرست اصولگرایان حضور نداشتند و در تحلیل مهر هم به عنوان مستقل شمارش شده اند، اما در مجالس گذشته که سابقه نمایندگی داشته اند، هر دو در فراکسیون اصولگرایان عضو بوده اند.

به هر حال تا اینجای کار هیچ یک از جریانات سیاسی را نمی توان پیروز قاطع انتخابات برشمرد و همانطور که گفته شد گرایش سیاسی نمایندگان منتخب و سابقه حضور آنها در ادوار مجلس، گویای آن است که نمی توان زیاد به این لیست های انتخاباتی اعتماد کرد، بی راه نیست اگر گفته شود آزمون انتخاب رئیس مجلس دهم، اولین گام برای شفاف شدن گرایش اصلی خانه ملت در دور آینده است. جایی که براساس اخبار، محمدرضا عارف قصد جدی برای رقابت با علی لاریجانی دارد.