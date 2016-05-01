شورا در تصویب برنامه ششم حضور پر رنگ تری داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورا با اشاره به سخنان رییس جمهور در سالروز شورا ها گفت: آقای روحانی وعده دادند دو لایحه مهم مدیریت یکپارچه شهری و درآمد های پایدار تا آخر سال به نتیجه برسد. با این حال تقاضای من این است که شورای شهر تهران به عنوان یک نهاد تاثیر گذار در مدیریت شهری آخرین بروز رسانی در این موارد را به عنوان یک نهاد کارشناسی در اختیار قرار دهد تا انچه که شایسته و بایسته است مصوب شود.

سالاری همچنین با اشاره به روند تصویب برنامه ششم نیز تصریح کرد : شورا و اعضای ان باید نقش پر رنگک تری در روند تصویب برنامه ششم داشته باشند و اعضای شورا باید در کمیته های تخصصی زیر گروه کمیسیون اصلی حضور داشته باشند. اگر تصویب برنامه ششم در مجلس کنونی انجام شود این ضرورت دو چندان خواهد بود.



رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به تشکیل ستاد باز آفرینی بافت های فرسوده گفت: این ستاد جلوه ای از مدیریت یکپارچه شهری بود و امیدواریم بتوانیم تا مدت زمان باقی مانده از عمر مدیریت شهری کنونی گام های موثری در حل این مشکل بزرگ شهر برداریم.



مهدی چمران نیز گفت: هنوز لایحه مدیریت یکپارچه به کمیسیون اصلی نیامده و هنوز به جمع بندی نرسیدند اما به محض ورود به کمیسیون اصلی ما نیز نظرات خود را برای جمع بندی بهتر ارائه خواهیم داد.



وی ادامه داد: احساس من بر این است که برنامه ششم را می خواهند در همین دوره مجلس تعیین تکلیف کنند برای همین ما نقطه نظرات خود را کتبا برای رییس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مربوطه ارسال کردیم .