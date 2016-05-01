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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

مدیر دفتر ایمنی شرکت برق استان همدان خبر داد:

اصلاح هزار و ۴۵۱ نقطه حادثه‌خیز در شبکه برق همدان

اصلاح هزار و ۴۵۱ نقطه حادثه‌خیز در شبکه برق همدان

همدان- مدیر دفتر ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان بابیان اینکه رفع حریم و شناسایی نقاط حادثه‌خیز شبکه برق در برنامه است، گفت: یک هزار و ۴۵۱ نقطه آسیب‌پذیر برق در این استان اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج والی زاده ظهر یکشنبه در مراسم روز کار و کارگر و روز صنعت برق با اشاره به نام‌گذاری امسال به‌عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اظهار داشت: اقدام و عمل در تمام امور سرلوحه شرکت توزیع نیروی برق استان است چراکه یکی از مأموریت‌ها تأمین برق مطمئن و پایدار است و این امر جز با اقدام و عمل میسر نیست.

وی افزود: رعایت ایمنی نیز از دیگر اولویت‌های شرکت است و در این راستا در  سال گذشته ۶ جلسه ایمنی برگزار شد که ۸۲ مصوبه داشت.

مدیر دفتر ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان بیان کرد: از ۸۲ مصوبه ۷۲ مصوبه اجرایی و ۱۰ مصوبه نیز در دست اقدام است.

وی ادامه داد: برگزاری ۱۳۷ گردهمایی ایمنی، ۱۰۶ کمیته حفاظت و ایمنی در واحدهای اجرایی و برگزاری ۴۵ نشست ایمنی با پیمانکاران ازجمله اقدامات انجام‌شده است.

مدیر دفتر ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان افزود: با کنترل و بازدید از گروه‌های عملیاتی توسط واحدهای اجرایی و ستادی و به همت همکاران در سال ۹۴ هیچ‌گونه حادثه درون‌سازمانی نداشتیم اما در بخش پیمانکاری دو حادثه رخ داد که بر این اساس شدت حادثه برون‌سازمانی ۳.۵ درصد بوده است.

والی زاده عنوان کرد: در سال گذشته با همکاری دفتر آموزش شرکت ۴ هزار و ۷۷۰ نفر ساعت برای کارکنان رسمی و ۱۰ هزار نفر ساعت نیز برای نیروهای خدماتی دوره آموزشی برگزار شد.

کد مطلب 3613566

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