فرهنگیان با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش در مراسم تجدید میثاق فرهنگیان بسیجی با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی در مرقد امام خمینی (ره) با اشاره به سخنان گهربار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، گفت: معلمی شغل انبیاء است و معلم امانتداری است که انسان امانت اوست. این دو جمله از فرمایشات امام (ره) است.

علی اصغر فانی افزود: اکنون ۱۳ میلیون دانش آموز در ۱۰۵ هزار مدرسه سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند که در دست معلمان امانت هستند.

وی تصریح کرد: سرمایه های امروز به بهترین وجه تربیت خواهند شد و آینده کشور را بهتر از قبل خواهند ساخت. معلمان و نظام تعلیم و تربیت به برکت انقلاب اسلامی و با تکیه بر تمدن اسلامی پاسدار خون شهیدان و انتقال دهنده فرهنگ ایرانی و اسلامی به نفع آینده خواهد بود.

همچنین رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور در این مراسم گفت: اسلام را در مکتب حضرت امام خمینی (ره) آموخته ایم تا میان اسلام ناب محمدی (ص) و اسلام های دروغین آمریکائی و انگلیسی تفاوت قائل شویم.

شعبانعلی رمضانیان تصریح کرد: امام بارها فرموده اند که اسلام هم مقصد و هم مکتب ما است. از امام ره آموخته ایم اگر بخواهیم انقلاب حفظ شود، باید پشتیبان ولایت فقیه باشیم و اجازه ندهیم انقلاب به دست نااهلان بیفتد.

رمضانیان خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) نشان داد که در راه انقلاب هم دوستان و هم دشمنانی داریم و ما نیز راه و اندیشه های امام را با افتخار انتخاب کرده ایم و آنچه از امام آموخته ایم و پس از گذشت سالها نیز شاهد بوده ایم، این است که دشمنان در طی دوران انقلاب اسلامی فشار، تهدید و بدعهدی نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران داشته اند.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان بیان کرد: تحریف فکری امام خمینی (ره) یکی از خواسته های دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب است و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی فرموده اند اگر می خواهیم به مقصد برسیم باید در مسیر انقلاب باشیم و دشمنان قادر نخواهند بود بر ما نفوذ کنند.

رمضانیان یادآور شد: امروز در حرم حضرت امام خمینی (ره) حضور یافته ایم تا بگوییم ای امام عزیز، ما همچنان با شما و در حصول اعتقادات شما پایبندیم.