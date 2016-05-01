زنگ سپاس در مدارس رفسنجان به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار رفسنجان صبح یکشنبه در این مراسم با تبریک روز معلم، اظهار کرد: معلمان تربیت نسل آینده ساز کشور را به عهده دارند که بیشترین خدمت به جامعه است و باید قدردان این قشر باشیم.

حمید ملانوری افزود: بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش زنگ سپاس امروز در همه مدارس رفسنجان به صدا درمی آید.

وی با بیان اینکه معلمان چراغ راه زندگی بشر هستند، تصریح کرد: هر فردی به نوبه خود مدیون معلمان خود است چرا که جهل و نادانی را زدوده است.

وی ادامه داد: جهل تنها مربوط به دوران جاهلیت که پدران، دختران خود را زنده به‌ گور می‌کردند نیست، بلکه جهالت همیشه وجود داشته است.

فرماندار رفسنجان با اشاره به اینکه شیوه جهالت امروزه تغییر یافته است، بیان کرد: اگر راه درست زندگی را ندانیم و گرفتار آسیب‌های اجتماعی شویم دچار جهل شده ایم.

ملانوری تأکید کرد: معلمی فقط استخدام شدن در آموزش‌ و پرورش و دریافت حقوق نیست بلکه معلمی فهمیدن و فهماندن است و امروز بیش‌ از هر زمان دیگر نیاز به فهمیدن داریم و باید به علوم و مباحث روز آشنا باشیم.

فرماندار رفسنجان افزود: معلمان باید نسل نو را با بصیرت و مقاوم تربیت کنند، چرا که مقاوم بودن تنها در مسائل اقتصادی نیست، بلکه مسائل فرهنگی مهمترین مسائلی است که در برابر تهدیدها به کارمان می‌آید.

وی یادآور شد: دانش آموزان باید قدر نعمت امنیت و معلمان خود را بدانند و آینده‌سازان خوبی برای کشور باشند.

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان نیز با تبریک روز معلم گفت: استاد شهید مطهری معلم اخلاق، فلسفه و کلام بود که به‌ دلیل مبارزه با رژیم ستم‌شاهی در چنین روزی به شهادت رسید.

سید کاظم حسینی پور تصریح کرد: معلمی افتخاری بزرگ است که خداوند نصیب این قشر کرده است و خدا را شاکریم که نام معلم را بر ما گذاشتند و امیدواریم از عهده این وظیفه و رسالت بزرگ بربیاییم.

وی ابراز کرد: خداوند نخستین معلم بشر است و پیامبر(ص) هدف از بعث خویش را معلمی بیان می‌کنند.