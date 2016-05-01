به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان وزارت علوم و سازمان پدافند غیرعامل گفت: وزارت علوم برنامه‌های مختلفی برای توسعه حوزه پدافند غیرعامل دارد که راه‌اندازی انجمن‌های علمی، آزمایشگاه‌ها، تربیت نیروی انسانی متخصص و راه‌اندازی برنامه‌های درسی متناسب با این حوزه از جمله برنامه‌های این وزارتخانه است.

وی عنوان کرد: همچنین برای توسعه موضوع پدافند غیرعامل در کشور باید پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی در این زمینه هدایت شوند.

وزیر علوم با بیان اینکه عرصه فعالیت در حوزه پدافند غیرعامل به گستره جغرافیای کشور است، گفت: این موضوع نشان‌دهنده دانش‌پایه بودن حوزه پدافند غیرعامل است و انعقاد تفاهم‌نامه میان وزارت علوم و سازمان پدافند غیرعامل موجب سرعت‌بخشی به فعالیت‌های علمی در این حوزه خواهد شد.

فرهادی خاطرنشان کرد: باید برای مقابله با تهدیدها از شناخت، علم و آگاهی کافی برخوردار باشیم که در این راستا باید نیروی انسانی مطلع، آگاه و کارآمد تربیت شود.

وی در خصوص وضعیت علمی کشور نیز گفت: طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ایران رشد علمی خوبی داشته است، این در حالی است که رشد علمی برخی از کشورهای پیشرفته متوقف شده است.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ دانشگاه کشور جزو دانشگاه‌های برتر دنیا قرار دارند و تعداد ۲۰۰ نفر از اساتید دانشگاه‌های کشور نیز جزو دانشمندان برتر جهان هستند که این آمارها نشان‌دهنده رشد علمی کشور در سال‌های گذشته بوده است.

وی گفت: بر اساس طرح آمایش آموزش عالی قرار است ارتقای آموزشی داشته باشیم که این طرح به رشد علمی کشور نیز کمک خواهد کرد.

فرهادی با بیان اینکه این وزارتخانه از سال گذشته در حوزه اقتصاد مقاومتی فعالیت‌هایی داشته است، گفت: برنامه‌های وزارت علوم در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال گذشته تدوین و به ستاد اقتصاد مقاومتی کشور ارائه شد که این برنامه‌ها در این ستاد تصویب شده است.