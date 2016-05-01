روحانی قهرمانی تیم ملی تیراندازی با کمان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی ارزشمند تیم ملی مردان کشورمان در مسابقات جام جهانی تیراندازی با کمان در شانگهای چین، بار دیگر موجب شادی و افتخار ملت قهرمان پرور ایران شد.
اینجانب با تبریک این موفقیت؛ از قهرمانان، مربیان، مدیران و کلیه دستاندرکاران تیم ملی تیراندازی با کمان و مسئولان وزارت ورزش و جوانان تشکر میکنم و سربلندی روزافزون جوانان افتخار آفرین کشورمان را در همه عرصههای ورزش و تلاش و شکوفایی مسألت میدارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
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