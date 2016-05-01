  1. سیاست
  2. دولت
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

در پیامی؛

روحانی قهرمانی تیم ملی تیراندازی با کمان را تبریک گفت

روحانی قهرمانی تیم ملی تیراندازی با کمان را تبریک گفت

رییس جمهور در پیامی قهرمانی تیم ملی مردان کشورمان در مسابقات جام جهانی تیراندازی با کمان در شانگهای چین را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی ارزشمند تیم ملی مردان کشورمان در مسابقات جام جهانی تیراندازی با کمان در شانگهای چین، بار دیگر موجب شادی و افتخار ملت قهرمان پرور ایران شد.

اینجانب با تبریک این موفقیت؛ از قهرمانان، مربیان، مدیران و کلیه دست‌اندرکاران تیم ملی تیراندازی با کمان و مسئولان وزارت ورزش و جوانان تشکر می‌کنم و سربلندی روزافزون جوانان افتخار آفرین کشورمان را در همه عرصه‌های ورزش و تلاش و شکوفایی مسألت می‌دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 3613609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها