لزوم پرداخت مطالبات آموزش وپرورش خوزستان/مسئولان همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته معلم و تجلیل از معلمان منتخب و نماینده معلمان شهرستان ها، نواحی و مناطق آموزش و پرورش خوزستان در سالن طلاییه آموزش و پرورش ناحیه چهار اظهار کر: سلام نماینده ولی فقیه در خوزستان را به تمامی معلمان استان ابلاغ می كنم و وی امر كرد تا حتما در این مراسم حضور پیدا كنم.

وی افزود: نماینده ولی فقیه همچنین فرمود عرض تبریك و تشكر به آموزش و پرورش خوزستان را به دلیل ارتقای رتبه آنها داشته باشم.

امام جمعه موقت اهواز تصریح كرد: از استاندار، معاونان استاندار، ‌ روسا و مدیران مؤثر در استان تقاضا می كنم تا مطالبات آموزش و پرورش خوزستان را خیلی جدی تر بگیرند.

حاجتی بیان كرد:‌ مطالبات آموزش و پرورش این استان اگر پرداخت شود قطعا صرف فرزندان همین مدیران خواهند شد. از همه مسئولان استانی استدعا دارم در این زمینه مشاركت و همكاری لازم را داشته باشند.

وی عنوان كرد:‌ فلسفه وجود ما انسان بودن است و احترام عمیق به مقام معلم نیز به این دلیل است كه وی متصدی انسان سازی است.

امام جمعه موقت اهواز یادآور شد: كمتر پیش آمده وقتی در گلزار شهدای اهواز حضور پیدا می كنم به مقبره معلم شهید خود محمدحسن خلقتی سركشی نكنم. اهمیت جایگاه معلم بسیار بالا بوده و امام راحل می فرمایند مقام معلمی مقام انبیاء است.

حاجتی تأكید كرد:‌ خداوند به پیامبر(ص) فرمودند اصلی ترین وظیفه و كار تو پرورش و آموزش است كه ایشان نیز به خوبی از عهده وظایف خود برآمد.

وی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد پزشكان خانواده در كشور آمریكا (شیطان بزرگ) اعلام كردند پزشكانی كه در درمان بیماران به ویژه روان تنی به جایگاه (معاد باوری) اعتقاد نداشته باشند هرگز در كار خود موفق نخواهند شد.