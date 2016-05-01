اعزام کاروان ۲۰۰ نفری از دزفول به مرقد امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، سروان علی گل آرا پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه پشتیبانی از کاروان ارتحال امام خمینی(ره) که با حضور مسئولان در سالن جلسات فرمانداری دزفول برگزار شد، اظهار کرد: هر ساله خیل عظیمی از مردم ایران درسالروز ارتحال بنيانگذار کبیر انقلاب عازم تهران و مرقد ایشان می شوند.

وی افزود: همانند سال های گذشته امسال نیز مطابق با سهمیه ای که به ما دادند ۲۰۰ نفر از مردم شهرستان دزفول در قالب یک کاروان با چهار تا پنج اتوبوس راهی مرقد امام خواهند شد.

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول عنوان کرد: به همراه هر اتوبوس خودروهای سبک و آمبولانس نیز اعزام خواهد شد ضمن اينکه تامین مسائل امنیتی و محتوای فرهنگی کاروان ازسوی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خواهد بود ومسئولیت غذا و اسکان زائران نیز برعهده ما در ناحیه مقاومت بسیج دزفول است.

گل آرا تصریح کرد: اما در بحث هزینه های اتوبوس ها ما همانند سال های گذشته قادر به تامین تمام آن نیستیم و نیازمند همکاری و تعامل بیشتر ادارات شهرستان درراستای تامین هزینه های این اتوبوس ها هستیم چرا که برآورد شده که هر اتوبوس بیش از چهارمیلیون تومان نيازداشته باشد.

وی یادآور شد: در سال گذشته از ۱۵ میلیون تومان مورد نیاز تنها سه میلیون تومان توسط ادارات جمع آوری شد که امیدوار هستیم امسال مسئولان شهرستان اهمیت بیشتری به این موضوع بدهند چرا که دیگر فرصت زیادی تا روزهای برگزاری این مراسمات باقی نمانده است.

تمامی ادارات ورود کنند

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول نیز در این جلسه اظهار کرد: امام خمینی(ره) حق بزرگی بر گردن همه ما دارد که آینده نسل های ما نیز وام دار بزرگواری و تلاش ایشان برای برقراری دولت اسلامی است.

امیر عیسی زاده افزود: از آنجایی که مراسمات سالگرد ارتحال امام با روز چهارم خرداد که روز مقاومت مردم دزفول است تقارن دارد بنابراین تمامی ادارات شهرستان در این خصوص ورود کنند و به برگزاری هرچه باشکوه تر مراسمات ارتحال امام کمک کنند تا نام شهرستان دزفول را در میان سایر شهرستان ها بلند آوازه کنند ضمن اینکه کاروان هایی را باید به مرقد امام اعزام کنیم که در مراسم خوش بدرخشند.

وی در ادامه، اعزام کاروان زائران مرقد امام با تولیت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، ضبط خاطرات زائران مرقد امام با مسئولیت سپاه دزفول، برگزاری نماز وحدت در حرم سبزقبا با سخنرانی امام جمعه دزفول در دوازدهم خرداد با حضور تمامی مسئولان ادارات و مردم اقشار مختلف، برگزاری مراسم ارتحال ویژه خواهران در چهاردهم خرداد ساعت ۹ صبح در حرم سبزقبا با مسئولیت بسیج خواهران، برگزاری نمایشگاه عکس های امام در حرم سبزقبا و برگزاری همایش شب شعر با عنوان عروج توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهاردهم خرداد، انجام تبلیغات محیطی توسط شهرداری دزفول و همکاری تمامی ادارات و دستگاه ها و پخش ویژه برنامه ها توسط رادیو دزفول را ازجمله برنامه های مصوب شده شهرستان دزفول دراین جلسه برای گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی(ره) عنوان کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول متذکر شد: هرچه زودتر باید جمع بندی های نهایی در خصوص ویژه برنامه های شهرستان در سالروز ارتحال امام و همچنین بحث تامین هزینه های اعزام کاروان در راستای همکاری با ناحیه مقاومت بسیج شهرستان انجام شود چرا که در شأن بنیانگذار کبیر انقلاب و حتی سپاه نیست که مادر سایر ادارات بخواهیم آنها را بیش از این معطل بگذاریم و همه ادارات موظف به پرداخت و تامین هزینه های اعزام این کاروان ۲۰۰ نفره به مرقد امام هستند.

عیسی زاده در پایان تاکید کرد: مادر فرمانداری تلاش می کنیم تا هفته آینده هزینه های مورد نیاز را برآورد و به ادارات ابلاغ کنیم تا بتوانیم مراسمات در خور شأن امام بزرگوار و مردم شهرستان داشته باشیم.