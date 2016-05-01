توقیف خودرو در قزوین با ۶۸ فقره تخلف

سرهنگ بهرام زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز روز گذشته مأموران پلیس راه آزاد راه قزوین – رشت یک دستگاه خودروی سوزوکی ویتارا را به علت داشتن سرعت غیر مجاز متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررسی و استعلام سوابق خودرو از سامانه اجرائیات پلیس راهور مشخص شد این خودرو دارای۶۸ فقره تخلف و سه میلیون و ۶۴۵هزار ریال خلافی پرداخت نشده است.

وی ضمن اشاره به اینکه بیشترین تخلف خودرو سرعت غیر مجاز بوده بیان کرد: خودرو برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بلافاصله توقیف و برای سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شد.

