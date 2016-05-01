به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴ در دیدار دست اندركاران حج، پیگیری برای مطالبه و زنده نگه‌داشتن این موضوع مهم را وظیفه‌ی سازمان حج خواندند و افزودند: این مسئله نباید به سكوت و فراموشی بگذرد و باید تا سال‌ها در مجامع جهانی مطرح شود و نقطه‌ی آماج این حركت نیز باید دولت‌های غربی و سازمان‌های مدعی حقوق بشر باشند.



این گزارش حاكی است، شهید امیدعلی‌ رازقی از جمله معلمانی بودند كه در سن ۴۸ سالگی در عید قربان در سرزمین منا به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. وی از استان مازندران و شهر بابل به حج تمتع اعزام شده بود.



خانم آمنه آقنیز از دیگر معلمان شهید بود كه در سن ۴۶ سالگی در فاجعه منا به شهادت رسید. وی اهل استان گلستان شهر گنبد بود.



آقای عبداله ایكدری، ۴۷ ساله و خانمحمیده ایازی، ۴۴ ساله از استان گلستان از شهرگنبد كاووس به حج اعزام شده بودند كه این دومعلم شهید نیز نامشان در فهرست شهدای منا به ثبت رسیده است.



آقایان عباس معلمی اوره، ۳۵ ساله از شهرضا اصفهان،محمدرضا كارگر۵۴ ساله از یزد،هادی ذاكری, ۴۹ ساله از خراسان،محمدرضا حاجتمند، ۵۱ ساله از نیشابور،مصطفى تودویى، ۵۰ ساله از الیگودرز،ناصر قربان نیا ازقم، حسین كرابى، ۴۷ ساله از اسفراین،بهرام مهدیان دهكردیاز چهار محال و بختیاری از دیگر معلمای شهید بودند كه در فاجعه منا به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.



گفتنی است، براساس آمار ثبت شده تنها این دوازده تن نامشان به عنوان معلم، جهت اعزام به حج تمتع به ثبت رسیده بود، ولی ممكن است كه برخی دیگر از عزیزان شهید كه نامشان به عنوان بازنشسته در سامانه اعزام به ثبت رسیده بود، نیز از جمله معلمان شهید بوده باشند كه یاد و نام آن عزیزان را گرامی میداریم.



در ادامه بخشی از وصیت‌نامه بهرام مهدیان دهكردی، آموزگار شهیدمنا تقدیم می شود: به رسم معلمی‌ام می‌گویم و تقدیم می‌كنم به آنان كه قدردان خوبانند. چرا كه جامعه‌ای كه قدردان خوبان نباشد به مرگ خوبی‌ها رضایت داده است و بد پروری را تمكین كرده است، چقدر تنگ نظری است عمری با آفتاب زیستن و از آفتاب نگفتن. بیایید بیش از پیش قدر معلم را بشناسید و با ارج نهادن به معلّم، علم را تقویت كنید بی شك جامعه‌ای كه در قضاوت خویش پاس حرمت معلّم می‌دارد آهنگ رشد و تعالی آن شتاب بیشتر می‌یابد و سلامت علمی و معنوی آن تضمین می‌شو