به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه بهمنظور معرفی تولیدات برای تأمین نیازهای داخلی برگزار میشود.
الماسی از اجرای ۱۵ دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در استان همدان، گفت: با توجه به رشد غیرقابلانکار فعالان این صنعت، نسبت به برگزاری مجزای این نمایشگاه اقدام شده است.
الماسی بابیان اینکه علاوه بر فعالان صنعت آسانسور و درب و پنجره، دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی نیز در این نمایشگاه حضور دارد، گفت: این دانشگاه دارای رشته آسانسور است و برای نخستین بار در غرب کشور نسبت به ثبتنام دانشجو اقدام کرده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی همدان ارائه آسانسورهای خورشیدی را از شاخصه اصلی نمایشگاه بینالمللی آسانسور، پلهبرقی، صنایع و تجهیزات وابسته عنوان کرد و یادآور شد: این نمایشگاه از ۱۴ تا ۱۸ اردیبهشتماه به مدت پنج روز برای بازدید عموم برپا است.
وی با اشاره به اینکه فعالان صنعت ساختمان دارای مشکلات خاص خود هستند، گفت: برگزاری این دو نمایشگاه برای نخستین بار در غرب کشور و در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان همدان، بستر تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف در فضای کسبوکار را فراهم میکند.
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