به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه به‌منظور معرفی تولیدات برای تأمین نیازهای داخلی برگزار می‌شود.

الماسی از اجرای ۱۵ دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در استان همدان، گفت: با توجه به رشد غیرقابل‌انکار فعالان این صنعت، نسبت به برگزاری مجزای این نمایشگاه اقدام شده است.

الماسی بابیان اینکه علاوه بر فعالان صنعت آسانسور و درب و پنجره، دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی نیز در این نمایشگاه حضور دارد، گفت: این دانشگاه دارای رشته آسانسور است و برای نخستین بار در غرب کشور نسبت به ثبت‌نام دانشجو اقدام کرده است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان ارائه آسانسورهای خورشیدی را از شاخصه اصلی نمایشگاه بین‌المللی آسانسور، پله‌برقی، صنایع و تجهیزات وابسته عنوان کرد و یادآور شد: این نمایشگاه از ۱۴ تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه به مدت پنج روز برای بازدید عموم برپا است.

وی با اشاره به اینکه فعالان صنعت ساختمان دارای مشکلات خاص خود هستند، گفت: برگزاری این دو نمایشگاه برای نخستین بار در غرب کشور و در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان همدان، بستر تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف در فضای کسب‌وکار را فراهم می‌کند.