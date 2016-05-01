۵۰ معلم نمونه استان فارس تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آذری ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز معلم، گفت: ۶۵ هزار معلم، نزدیک به ۶۰ هزار معلم بازنشسته و یک هزار و ۷۰۰ معلم حقالتدریس زیر پوشش آموزش و پرورش استان فارس قرار دارند.
وی ادامه داد: به مناسبت روز معلم از ۵۰ معلمین نمونه استان تجلیل خواهد شد که این تعداد از میان ۲۲۰ معلم نمونه انتخاب شده اند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس افزود: انتخاب معلمین نمونه در سالهای گذشته با شاخصهای کمی بوده اما در سال جاری توجه به شاخص های کیفی مد نظر قرار گرفت.
آذری تاکید کرد: رزومه کاری این تعداد از معلمان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گرفته و علاوه بر این موضوع ۱۹ شاخص دیگر مدنظر قرار گرفت که مهارتهای علمی و شغلی و کسب مقامهای علمی و پژوهشی در این ۱۹ شاخص بیشتر مورد توجه بوده است.
وی افزود: آموزش و پرورش با ۱۳.۵ میلیون دانشآموز و یک میلیون معلم و تعداد زیاد مخاطبان بهطور مستقیم و غیرمستقیم با مسائل و مشکلات بسیار زیادی مواجه است که رفع این مشکلات به توسعه و پیشرفت جامعه کمک می کند.
مدیر کل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: در جشنوارههای مختلفی که برای معلمان برگزار میشود چه در روش تدریس و چه در زمینه پژوهش استان فارس جایگاه خوبی در کشور دارد و همواره جزو استانهای برتر است.
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