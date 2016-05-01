به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ظهر امروز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت با حضور سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس این دوره از نمایشگاه تهران و همچنین جمعی از مسئولان و مدیران کمیته‌های این نمایشگاه در محل شهر آفتاب در تهران برگزار شد.

در این کنفرانس مطبوعاتی صالحی ابتدا به مسائل مبتلا به جابجایی مکان نمایشگاه کتاب اشاره کرد و با بیان اقداماتی که برای آماده‌سازی شهر آفتاب انجام شده است گفت: من نمی‌خواهم بگویم الان همه چیز در شهر آفتاب آماده و کامل است اما تلاش‌های فراوانی برای برگزاری مطلوب نمایشگاه انجام شده است.

وی افزود: فاز اول شهر آفتاب که در حال حاضر تکمیل شده است ۱۶۰ هکتار مساحت دارد که بخش زیادی از این فضا در اختیار نمایشگاه کتاب قرار گرفته است تا یک اتفاق بزرگ فرهنگی را در اردیبهشت امسال رقم بزند.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد با ابراز خشنودی از اینکه شروع دوره جدید نمایشگاه‌های تهران در شهر آفتاب با نمایشگاه کتاب کلید خورده یادآور شد: از این پس ایرانیان شهر آفتاب را به عنوان شهر فرهنگ و کتاب خواهند شناخت.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد در عین حال با اشاره به دغدغه‌هایی که در خصوص آماده سازی شهر آفتاب از مدت‌ها قبل وجود داشته است بار دیگر تاکید کرد: نمی خواهم بگویم همه چیز در شهر آفتاب کامل است اما می‌توان به این تلاش به عنوان اولین ثمره تلاش‌ها برای برگزاری نمایشگاه کتاب در این مجموعه اتکا کرد.

نمایشگاه کتاب از ۱۴ اردیبهشت صاحبخانه می‌شود

وی در ادامه از امضای تفاهم نامه وزارت ارشاد و شهرداری تهران در آیین افتتاحیه نمایشگاه کتاب در روز سه‌شنبه هفته جاری توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهردار تهران خبر داد و گفت: شاید بتوان عنوان کرد که از این روز (۱۴ اردیبهشت) نمایشگاه کتاب صاحب خانه شده است.

به گفته صالحی و طبق تفاهم نامه یاد شده شهر افتاب به مدت ۱۰ سال رایگان در اختیار نمایشگاه کتاب قرار گرفته است همچنین در دو ماه فروردین و اردیبهشت به طول کامل در اختیار مسئولان برگزاری نمایشگاه کتاب خواهد بود و علاوه‌بر آن هیچ نمایشگاه دیگری هم عرض با نمایشگاه کتاب برگزار نمی‌شود.

وی همچنین از نگاه مثبت شهرداری تهران به حوزه فرهنگ و کتاب قدردانی کرد و تلاش جهادگونه آنها در آماده‌سازی مکان نمایشگاه کتاب را ستود.

رئیس نمایشگاه کتاب در بخش دیگری از سخنانش به تسهیلات و یارانه‌هایی که برای حمایت از اقشار و بخش های مختلف صورت گرفته است اشاره کرد و یادآور شد: اعطای بن کتاب به دانش آموزان، کتابداران و مهدکودک‌ها از جمله نخستین اقداماتی بوده است که در این خصوص صورت گرفته است این یارانه‌ها علاوه بر تسهیلاتی است که به طور معمول هر ساله به بخش‌های مختلف داده می شود.

تداوم سیاست واسپاری امور نشر به صنوف

صالحی در ادامه با تاکید بر تداوم سیاست وزارت ارشاد در واسپاری امور نشر به تشکل‌های صنفی، حضور سه نفر از منتخبان تشکل‌های نشر در شورای سیاست‌گذاری و همچنین تفویض اختیار ۵ کمیته نمایشگاه امسال را به آنها اقداماتی در همین خصوص عنوان کرد.

صالحی همچنین با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب تهران اکنون صاحبخانه شده است گفت: ما امسال می‌توانیم احساس کنیم که روز بعد از اتمام نمایشگاه یعنی ۲۶ اردیبهشت روز اول و آغاز برنامه‌ریزی برای نمایشگاه سی ام است. این در حالی است که این مساله در سال‌های قبل و با توجه به نامعلوم بودن مکان نمایشگاه، یکی از چالش‌های اساسی ما بود و به عبارت ساده‌تر ما چندین ماه درگیر این مساله بودیم که کجا می خواهیم خیمه بزنیم.

نمایشگاه امسال مقدمه‌ای برای اتفاقات خوب است

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هر نوع اسباب‌کشی حتما با مشکلات و نواقصی همراه خواهد بود تاکید کرد: مهم این است که همه عزیزانی که همراه ما هستند اعم از ناشران و همچنین رسانه‌ها از این منظر به موضوع نگاه می کنند که نمایشگاه امسال مقدمه‌ای برای اتفاقات خوب بعدی خواهد بود.

رئیس نمایشگاه بیست و نهم در ادامه و در بخش پرسش و پاسخ این کنفرانس مطبوعاتی در جواب سوالی مبنی‌بر اینکه با توجه به صرفه جویی قابل توجهی که به جهت در اختیار قرار گرفتن رایگان مکان برگزاری نمایشگاه در مقایسه با دوره‌های قبلی صورت گرفته است، آیا نمی‌شد از ناشران حاضر در نمایشگاه امسال اجاره غرفه اخذ نشود و یا میزان آن کم شود؟ گفت: این پیشنهاد مطرح شد اما با توجه به اینکه پس از بررسی‌ها ما به این نتیجه رسیدیم که نگرفتن اجاره غرفه از ناشران عوارض دیگری را برای صنعت نشر پدید بیاورد، با آن مخالفت شد.

وی در عین حال اضافه کرد: با این وجود مقرر شد به طور میانگین و به میزان ۵۰ درصد از اجاره بهای غرفه‌ها، از ناشران آنها، کتاب خریداری شود یعنی اگر اجاره بهای مجموع غرفه‌ها ۳ میلیارد تومان باشد ۱.۵ میلیارد تومان برای خرید کتاب از غرفه‌داران هزینه کنیم البته با یک دستورالعمل مشخص و به این ترتیب که از ناشران مستقر در غرفه‌های کوچک تر، خریدهای بیشتری از آنها صورت گیرد و از ناشران غرفه‌های بزرگتر در یک جدول تصاعدی، کتاب های کمتری خریداری شود.

صالحی تاکید کرد: خریدهای یاد شده در ایام نمایشگاه صورت می گیرد و نهایت در حدود سه ماه با ناشران آنها تسویه حساب صورت می گیرد.

تلاش برای حفظ جمعیت مفید و تخصصی بازدیدکننده

وی با اشاره به سیاست دیگر وزارت ارشاد در جلوگیری از ریزش بازدیدکننده از نمایشگاه ضمن تاکید بر حفظ جمعیت مفید و تخصصی بازدیدکننده از نمایشگاه به افزایش یارانه ها در همین راستا اشاره کرد.

صالحی در ادامه در خصوص وضعیت برخی ناشران جا مانده از حضور در نمایشگاه امسال ضمن تایید اینکه پرونده هایی است که پاسخ مثبت نگرفته است از تلاش برای حل این معضل خبر داد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه خودش مهمترین چالش نمایشگاه امسال را چه می‌داند گفت: چالشی وجود ندارد اما دغدغه‌ای که می‌تواند پیش روی ما باشد این است که ممکن است در نمایشگاه امسال هم مثل هر اسباب کشی دیگری اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای بیفتد اما قرار بر این است که ما به صورت متمرکز، همان حالت ستادی خود را حفظ کنیم و چنانچه اتفاق خاصی رخ بدهد به درازا نکشد و سریع حل و فصل شود.

وی در پایان سخنانش با بیان اینکه من از نقد و انتقاد برآشفته و ناراحت نمی‌شوم خطاب به رسانه ها گفت: از همه عزیزان رسانه استدعا دارم مسائل مربوط به نمایشگاه کتاب امسال را با نگاه منافع ملی و فرهنگی دنبال کنند؛ همانطور که ما در سیاست خارجی گاهی منافع ملی مان اقتضا می کند که سلیقه های مختلف را کنار بگذاریم و بر سر یک جهت گیری اتفاق نظر پیدا کنیم، لازم است در رابطه با نمایشگاه امسال هم چنین رویکردی را داشته باشیم.