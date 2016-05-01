دلایل عدم احراز صلاحیت عزیزی خادم برای ریاست فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، علی کفاشیان در خصوص عدم احراز شرایط حضور در انتخابات شهاب الدین عزیزی خادم توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: عزیزی خادم که طی چهار سال گذشته عضو هیات رئیسه این فدراسیون بود، خدمات شایسته ای برای فوتبال کشور انجام داده که بی نظیر بود و وی همواره نگاهی ملی به فوتبال کشور داشته است.

وی افزود: بررسی سوابق عزیزی خادم که برای انتخابات ارائه شده بود، نشان از شش سال و نیم سابقه مدیریتی در سطوح بالا و ۴ سال فعالیت در هیات رئیسه این فدراسیون را دارد اما به علت نقص موجود در آیین نامه انتخاباتی که می بایست در طول ۴ سال گذشته اصلاح می شد و متاسفانه این کار انجام نگرفت، موجب شد تا علی‌رغم حضور چهارساله در هیات رئیسه فدراسیون که جزء سوابق وی به شمار نرفت، نتواند شرایط احراز برای حضور در انتخابات پست ریاست فدراسیون را به دست بیاورد.

کفاشیان تاکید کرد: به عبارت دیگر اگر ۴ سال گذشته به سوابق عزیزی خادم اضافه می شد، شرایط احراز برای حضور در پست ریاست فدراسیون برایش مهیا می شد.

رئیس فدراسیون در ادامه با اشاره به اصلاح اساسنامه در سال ۹۴ گفت: لازم به توضیح است که فدراسیون فوتبال در نظر داشت تا اصلاحات مربوط به اساسنامه را در سال ۱۳۹۴ انجام دهد اما از دستور جلسه مجمع خارج شد.

وی در پایان گفت: البته عدم حضور عزیزی خادم در انتخابات از توانمندی های وی و خدمات ارزنده ای که در طول ۴ سال حضور در هیات رئیسه فدراسیون داشته است، نمی کاهد و قطعا در طول ۴ سال آتی، فدراسیون فوتبال از توانایی ها و تجارب وی در زمینه های مختلف استفاده خواهد کرد. البته با توجه به اینکه عزیزی خادم در سطوح بالای مدیریتی کشور فعالیت داشته، فدراسیون فوتبال می تواند از پتانسیل و ظرفیت وی بهره لازم را ببرد.