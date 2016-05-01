به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ظهر امروز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت با حضور سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، امیر مسعود شهرام‌نیا قائم مقام و معاون اجرایی نمایشگاه، محمدرضا توکل صدیق مدیر کمیته ناشران داخلی و دبیر شورای برنامه‌ریزی تشکل‌های نشر، همایون امیرزاده رئیس کمیته نظارت و ارزشیابی نمایشگاه و حسین صفری مدیر کمیته اجرایی نمایشگاه امسال در محل شهر آفتاب در تهران برگزار شد.

در این نشست همایون امیرزاده رئیس کمیته نظارت و ارزشیابی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد معیارهای ارزیابی محتوایی کتاب‌ها در نمایشگاه امسال گفت: امسال دو اتفاق خوب در حوزه تدوین آئین‌نامه‌های مربوط به نظارت و ارزشیابی نمایشگاه صورت گرفت؛ در حوزه داخلی و هم در حوزه بین‌الملل که یکی از آنها تجمیع امر نظارت در یک کمیته واحد بود.

وی افزود: در همین راستا ما شاهد مشارکت و استقبال صنوف حوزه نشر با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم و در واقع نظارت‌های امسال بیشتر حالت داوطلبانه داشته است که قطعا نمود این توافق خوب را در نمایشگاه امسال شاهد خواهیم بود.

وی در ادامه با بیان اینکه نظارت‌های محتوایی در کتاب‌های بخش بین‌الملل نمایشگاه امسال چند لایه خواهد بود، گفت: از زمانی که کتابی خارجی برای عرضه در نمایشگاه امسال، در سامانه مربوطه ثبت می شود، نظارت های ما هم آغاز می شود و تاکنون هم دو مرحله از مراحل سه گانه نظارت محتوایی بر آثار بخش بین‌الملل انجام شده است. مرحله سوم نظارت هم از لحظه نمایش کتاب در قفسه‌های غرفه‌ها در نمایشگاه کتاب آغاز خواهد شد.

به گفته امیرزاده، تمام این مراحل با مسائل مربوط به نظارت محتوایی با استفاده از یک سامانه دقیق و با کمک گرفتن از نرم افزارهایی به روز انجام خواهد شد.

همچنین در این نشست خبری امیرمسعود شهرام‌نیا قائم مقام و معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی‌بر اینکه به رغم اظهارات رئیس نمایشگاه کتاب تهران در خصوص برگزارنشدن هرگونه نمایشگاهی هم عرض با نمایشگاه امسال کتاب تهران، اما امسال شاهد برگزاری نهمین نمایشگاه سراسری رسانه‌های دیجیتال همزمان با نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب هستیم، گفت: پیشنهاد برگزاری مستقل نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال امسال از سوی مرکز فناوری و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در شورای نمایشگاه کتاب تهران مطرح شد اما از آنجا که مطابق مصوبه شورای سیاستگذاری هیچ نمایشگاهی همزمان با نمایشگاه کتاب تهران در شهر آفتاب برگزار نخواهد شد، ما تنها پذیرفتیم که یک سالن به بخش کتاب‌های دیجیتال در نمایشگاه امسال اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: در واقع ما کتاب‌های دیجیتال را از آنجا که مرتبط با حوزه کتاب هستند، به رسمیت شناختیم و در همین جهت در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران، سالنی برای عرضه این نوع کتابها تدارک دیده شده است. بدیهی است فعالیت این بخش از نمایشگاه کتاب تهران به معنای برگزاری مستقل نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال نیست و موازی با این نمایشگاه هم عمل نخواهد کرد.

به گفته شهرام‌نیا: هدف از مصوبه مذکور در شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران هم جلوگیری از برخی موازی‌کاری‌هایی بود که در دوره‌های قبل نمایشگاه کتاب و در ضلع جنوبی مصلی با برگزاری نمایشگاه‌های اسباب بازی صورت می‌گرفت.

در این نشست خبری همچنین حسین صفری مدیر کمیته اجرایی نمایشگاه کتاب تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که خواستار برطرف شدن تناقض مربوط به آمار متراژهای اعلام شده از سوی رئیس و قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران از سازه‌های این نمایشگاه شد، گفت: حدود ۷۰ سازمان و نهاد با مجموعه نمایشگاه کتاب همکاری می‌کنند و تمامی این نهادها هم بسیج شده اند که نمایشگاهی موفق را برگزار کنیم.

وی افزود: متراژ نمایشگاه کتاب همانطور که قبلا هم اعلام شده است ۱۱۰ هزار متر مربع و متراژ ۱۲۰ هزار متر مربعی که قبلا از سوی رئیس نمایشگاه اعلام شده بود، با احتساب ده هزار متر مربعی است که در اختیار این ۷۰ سازمان، نهاد و مجموعه اداری و تسهیلات و رفاهی است که به کمک نمایشگاه کتاب آمده اند.