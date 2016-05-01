هند ۶.۵ میلیارد دلار از بدهی های خود با ایران را تسویه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندین اکسپرس، از آنجایی که هند علاقه‌مند به ادامه روابط با ایران در بخش سوخت های هیدروکربنی است این کشور در صورت تعیین کانال پرداختی آماده تصویه ۶.۵ میلیارد دلار از بدهی های نفتی خود به ایران است.

بنا بر این گزارش، اعلام آمادگی هند برای پرداخت بدهی های خود در حالی صورت می گیرد که «ناراندا مودی» نخست وزیر این کشور احتمالا اواخر این ماه به ایران سفر خواهد کرد.

منابع دولتی هند اعلام داشته است در خصوص این مشکل گفتگوهایی بین دو طرف در سطوح مختلف صورت گرفته است.

این منابع دولتی اعلام داشته اند: ما در حال کار کردن بر روی مسئله پرداخت بدهی های خود به ایران هستیم و مطمئن هستیم که مسئله به زودی حل و فصل خواهد شد.

در پی اجرایی شدن برجام ایران خواستار تغییر شیوه قدیمی پرداخت قیمت نفتش به روپیه شده است و به جای آن خواستار دریافت طلب خود به یورو شده است.

این مقامات هندی اعلام داشته اند با وجود لغو تحریم های ایران بعد از اجرایی شدن برجام هنوز کانال های بانکی برای پرداخت پول ایران با مشکل مواجه هستند.