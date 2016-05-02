کتاب «سید بغداد»/ داستان نظامی امریکایی که به راز عاشورا پی برد

به گزارش خبرگزاری مهر، در کتاب حاضر سرگذشت سربازی آمریکایی به نام «جیمی» به تصویر کشیده شده است که به راز عاشورا پی می‌برد.

«سید» که در عراق نوحه می‌خواند و مورد احترام شیعیان است، با عروسش «آمنه» زندگی می‌کند. آن‌ها بعد از چهار سال در یک گور دسته‌جمعی، جسدی پیدا می‌کنند که به ظاهر پسر «سید» و شوهر «آمنه» است. شهر در آشوب است و آمریکایی‌ها به شعار دموکراسی وارد کشور عراق شده‌اند.

در این میان «جیمی»، سرباز آمریکایی که در قسمت مخابرات کار کرده و اخبار اوضاع را رد و بدل می‌کند، به دستور فرمانده، خودکشی یکی از سربازان آمریکایی را کشته شدن در جریان درگیری در جاده «الرّمادی» گزارش می‌کند.

این اتّفاق «جیمی» را که شخصی آرمان‌گرا است و با شعار دموکراسی وارد جنگ شده، دچار تردید می‌کند و او بعد از گرفتن مرخصی، تحقیقات خود را نخست از خانواده نظامی خود و اهداف آن‌ها شروع می‌کند و در یک آشنایی با «سید» به راز عاشورا و هدف آن پی می‌برد.

این کتاب به زبان های مختلف اردو، فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسوی ترجمه شده است.