ساخت بیمارستان اسلام آباد غرب نیمه اول امسال به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه ظهر امروز یکشنبه در ادامه سفر خود به شهرستان اسلام آباد غرب از بیمارستان در حال ساخت این شهرستان نیز بازدید کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در جریان این بازدید، اظهار داشت: عملیات اجرایی ساخت بیمارستان اسلام آباد غرب از سال ۹۰ آغاز شده و هم اکنون در مجموع ۸۸ درصد پیشرفت دارد.

عبدالله بهادری همچنین پیشرفت ساختمان اصلی بیمارستان را ۹۲ درصد اعلام کرد و افزود: تا کنون برای احداث این پروژه ۱۲ و نیم میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: برای تکمیل پروژه به چیزی حدود ۱۱ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

بهادری یادآور شد: سال گذشته سه و نیم ملیارد تومان برای پروژه در نظر گرفته شد که نیمی از آن تخصیص یافت.

وی از اتمام ساخت پروژه تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: در زمان مذکور این پروژه به دانشگاه علوم پزشکی تحویل داده خواهد شد.

استاندار کرمانشاه نیز در این بازدید توجه به حوزه بهداشت و سلامت را از اولویت های دولت عنوان کرد و گفت: بایستی تلاش های لازم در راستای تکمیل هر چه سریعتر پروژه صورت گیرد.

اسد الله رازانی همچنین خواستار رفع مشکلات پروژه از جمله دفع فاضلاب بیمارستان شد.

بازدید از شرکت فرآورده‌های لبنی مانیزان

استاندار کرمانشاه در ادامه سفر خود از شرکت فرآورده‌های لبنی مانیزان در شهرستان اسلام‌ آباد‌ غرب نیز بازدید کرد.

در این بازدید امیر حسین صفری مدیر این شرکت گزارشی از روند خط تولید و فعالیت شرکت ارائه و خواستار مساعدت های لازم برای توسعه خط تولید شد.

گفتنی است، استاندار کرمانشاه بعد از ظهر امروز در پایان سفر کاری خود در جلسه شورای اداری شهرستان حضور خواهد یافت.