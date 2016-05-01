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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۴۲

«عمران الزعبی»:

با وجود توحش تروریسم، شهروندان سوری هوشیاری خود را حفظ کرده اند

با وجود توحش تروریسم، شهروندان سوری هوشیاری خود را حفظ کرده اند

وزیر اطلاع رسانی سوریه طی سخنانی اعلام کرد که مردم سوریه با وجود وحشی گری تروریسم، همچنان هوشیاری و درک سیاسی خود را در برابر علت دشمنی ها علیه سوریه حفظ کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، «عمران الزعبی» وزیر اطلاع رسانی سوریه طی سخنانی اظهار داشت: با وجود توحش تروریسم تکفیری مورد حمایت خارجی ها و تلاش ها برای تخریب زیرساخت های کشور، همچنان شهروندان سوری هوشیاری خود را حفظ کرده اند.

بر اساس این گزارش الزعبی که به مناسبت روز کارگر سخنرانی می کرد، در ادامه اظهار داشت: شهروندان سوری هوشیاری و درک سیاسی خود را در خصوص طبیعت دشمنی علیه سوریه حفظ کرده اند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه در ادامه تصریح کرد: مردم سوریه به دلیل مقاومت و شجاعت ارتش این کشور به همراه نقش رسانه های ملی، بر تروریسم مورد حمایت از سوی خارجی ها پیروز خواهد شد.

وی همچنین عنوان کرد: بشار اسد رئیس جمهور سوریه یک طرح ملی و دموکراتیک را آغاز کرده است.

الزعبی در ادامه گفت: دفاع از سوریه تنها یک گزینه برای ما نیست بلکه سوریه برای تمامی سوری ها است که با جان خود از آن محافظت می کنند.

کد مطلب 3613758

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