تفکرات شهید مطهری باید از ویترین خارج شده و در عمل تحقق یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی در اراک با اشاره سالروز شهادت استاد مطهری و گرامیداشت مقام معلم، اظهار داشت: امیدواریم روزی تفکرات و اندیشه های آن مرد بزرگ مورد عمل قرار گیرد به خصوص در حوزه توسعه و سفارشاتی که برای حفظ کیان انقلاب اسلامی و دفاع از آن دارد.

وی همچنین با اشاره به روز کارگر افزود: در طول سال های گذشته قشر زحمتکش کارگران متحمل سختی های زیادی شدند و این قشری که در سازندگی و توسعه اقتصاد ایران نقش تاثیرگذاری دارند در اثر مشکلات اقتصادی صدمات زیادی دیدند.

زمانی قمی ابراز امیدواری کرد مشکلات معیشتی کارگران نیز رفع شود تا این قشر جامعه صنعتی ایران بتوانند از شرایط معیشت مطلوب برخوردار شوند.

استاندار مرکزی بیان داشت: دور دوم انتخابات مجلس دهم در استان مرکزی در کمال آرامش و با حضور پرشور مردم در پای صندوق رای به پایان رسید.

زمانی قمی تاکید کرد: حال که منتخبین مردم مشخص شدند نمایندگان منتخب باید به معیشت اقتصاد و تحول در این حوزه که اصلی ترین مساله مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است توجه داشته باشند.

وی افزود: مجموعه دولت در استان از نظرات و راهنمایی های نهادها و گروه ها چه منتقد دولت و چه همسو با دولت با هدف بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و بالا رفتن شاخص های اشتغال و تولید در استان مرکزی استقبال می کند.

استاندار مرکزی اظهار داشت: مواضع ما پیاده کردن سیاست های دولت برای تحقق بخشیدن به سیاست های نظام جمهوری اسلامی است.

زمانی قمی با اشاره به سخنرانی های برخی از سخنرانان در آستانه انتخابات و بعد از آن گفت: دعوت کنندگان این افراد نه دولت بوده و نه خواهد بود و در این خصوص وظایف ما هم مشخص است و در بسیاری از این سخنرانی ها دولت مورد انتقاد قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این زمینه دستورالعملی وجود دارد که تمام تکالیف قانونی را مشخص کرده و طبق این دستورالعمل، مواضع هر گروه و سخنرانی هایشان مربوط به همان گروه است و در صورت تخلف باید در مقابل قانون و مردم پاسخگو باشند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: اگر کسی در سخنرانی ها از قانون تخطی کند قطعا دستگاه قضایی اعمال قانون خواهد کرد و همه سخنرانان بدانند که حرمت تمامی نهادها باید حفظ شود و مشی رهبری و نظام هم همین است که به همه نهادها باید احترام گذاشت.

وی ادامه داد: اگر از سوی کسانی به نهادی در استان جسارت شود این کار محکوم است و حرمت گذاشتن به افراد و نهادها یک وظیفه دینی است.

زمانی قمی خطاب به مسئولان دانشگاه های استان اظهار داشت: در دانشگاه ها نیز در زمینه سخنرانی ها باید دقت شود که فضا را به سمت آرامش، امنیت و صمیمیت پیش ببرد.