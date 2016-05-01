به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تقدیر حوزه هنری از رسانه ملی در گرامیداشت هفته هنر انقلاب اسلامی با حضور رییس حوزه هنری، معاون هنری حوزه هنری، مدیر انتشارات سوره مهر، مدیران ستادی حوزه هنری و مدیران شبكه‌های دو، تهران و افق، یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در این نهاد انقلابی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، فاضل نظری معاون هنری حوزه هنری با بیان اینكه همكاری و همیاری مدیران و برنامه سازان رسانه ملی، معطوف به رویكرد جهادی و بسیجی شان بود، اظهار كرد: همراهی دوستان در شبكه های سیما، همراهی گفتمانی و مبتنی بر باورها و اعتقاداتشان بود.

محسن مومنی شریف، رییس حوزه هنری نیز در سخنانی با بیان اینكه انقلاب اسلامی در حوزه ادب و هنر افتخارات بسیاری كسب كرده، عنوان كرد: در برخی زمینه‌ها همچون صنعت، پیش از انقلاب نیز توانمندی‌هایی داشتیم و باید راه گذشته را به شكل صحیح‌تر و بهتری ادامه می‌دادیم اما در عرصه هنر، نیاز بود كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی كارهای بنیادی انجام شود.

وی تصریح كرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، سینما نماد زشتی و فساد بود و هیچ انسان مومنی به سینما نمی‌رفت اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییرات بنیادی صورت گرفت و فیلم هایی ساخته شد كه برخی از این آثار در مساجد هم برای مردم پخش شد. سریالی مانند «یوسف پیامبر» ساخته شد و دنیا سینمای كشورمان را با این سریال شناخت و البته فیلم‌ها و سریال های بهتری هم ساخته شد.

رییس حوزه هنری با تاكید بر اینكه در حوزه ادبیات، پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاقات بزرگی رخ داد، عنوان كرد: اینكه رهبر معظم انقلاب فرمودند كشور از ادبیات وارداتی بی نیاز شده است سخن بسیار پر معنا و عمیقی بود. چرا كه اگر قرار بود با همان روش های قدیمی به ادبیات روی می آوردیم، امروز باید كتاب هایی منتشر می كردیم كه برگرفته از ادبیات شكست خورده غرب بود.

مومنی شریف خاطرنشان كرد: هفته هنر انقلاب اسلامی فرصتی است كه به این موردها بپردازیم و به راه درازی كه آمده ایم و در پیش داریم توجه داشته باشیم. امسال در هفته هنر انقلاب به مكتب ادبی انقلاب اسلامی پرداخته شد و برخی عناصر این مكتب ادبی تشریح شد و همچنین در دانشگاه ها و مراكز استانی حوزه هنری فعالیت های خوبی در زمینه هنر انقلاب شكل گرفت.

سیدجواد رمضان‌نژاد، مدیر شبكه افق نیز در سخنانی با بیان این نكته كه همكاری شبكه افق با حوزه هنری در هفته هنر انقلاب اسلامی فراتر از وظیفه سازمانی و حرفه‌ای بوده است، اظهار كرد: همكاری با حوزه هنری، موضوعیت گفتمانی داشت و تا جایی كه توان داشته باشیم در پوشش رسانه ای فعالیت های انقلابی حوزه هنری در طول سال كمک خواهیم كرد.

وی ادامه داد: معتقدم اتفاقی كه در هفته هنر انقلاب اسلامی رخ داد باید به طور مستمر و در طول سال شاهدش باشیم و در اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی، نتیجه این فعالیت ها را در رسانه به نمایش بگذاریم و به این صورت در بین مخاطبان نیز جریان سازی كنیم. در شبكه افق این آمادگی را داریم كه در طول سال، این گونه فعالیت ها را پوشش دهیم.

احسان كاوه، مدیر شبكه تهران نیز در ادامه برنامه با بیان اینكه تولید برنامه در هفته هنر انقلاب اسلامی حركت در راستای عقایدمان بوده است، عنوان كرد: می توانیم در طول سال روی چهره سال هنر انقلاب اسلامی و به ویژه معرفی هر چه بهتر آن تلاش كنیم و توجه به هنر انقلاب اسلامی را معطوف به یک هفته نكنیم.

وی اظهار کرد: تجمیع نخبگان عرصه هنر انقلاب اسلامی در كنار سازمان صدا و سیما هم در عرصه محتوا و هم در عرصه فرم می تواند منجر به تولید آثار بسیار زیبا و خلاقانه ای شود و در ارتقای هنر مفید باشد. البته معتقدم هنری كه در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، هنر انقلاب اسلامی است و اگر غیر از این باشد باید در برابرش موضع گرفت.

محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبكه دو سیما نیز با تاكید بر اینكه فهم من از هنر انقلاب اسلامی، همان هنر اصیل شرقی، ایرانی و اسلامی است، اظهار كرد: اگر هنر انقلاب را هنر پیوسته با ریشه‌های عمیق و كهن بدانیم، هنر انقلاب چیزی جز هنر اسلامی و ایرانی نیست. اگر این اتصال را برقرار بدانیم سهم بیشتری را برایش شامل می شویم.

مدیر شبكه دو سیما با بیان اینكه شهید آوینی می تواند به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد، گفت: آوینی در سینما بیشترین عرض اندام را داشت و سینما جایگاه ویژه ای در هنرهای جدید دارد و به همین خاطر اگر در این هنر بتوانیم ارتباط با گذشته را برقرار كنیم، می توانیم بگوییم چون كه صد آمد، نود هم پیش ما است و در دیگر هنرها هم مشكل برطرف خواهد شد.

جعفری جلوه بسیاری از هنرهای اصیل را در كشورمان مهجور دانست و عنوان كرد: صنایع دستی و هنرهای سنتی بخش بزرگی از هنر اصیل ایرانی را شامل می شود و باید فرصت هایی را در فضای رسانه ای فراهم كرد تا این گونه هنرها بهتر دیده شود. خوشحالیم كه در ایام هفته هنر انقلاب اسلامی توانستیم قدمی در این راه برداریم و به معرفی هنر انقلاب بپردازیم و امیدوارم این همكاری با حوزه هنری به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

محسن مومنی شریف نیز با تاكید مجدد بر این نكته كه هنر انقلاب اسلامی ما را با گذشته كشورمان پیوند داد، تصریح كرد: ما در گذشته، سنت های هنری داریم كه مخصوص خودمان هستند و شامل نوع نگاهمان به جهان، انسان و ... می شود و در اشعار شعرا و معماری و هنرهای تجسمی كشورمان حضور داشته است. البته انقلاب اسلامی آرمان گرایی را به این نگاه افزود.

وی اظهار کرد: هنر انقلاب اسلامی واقعیت گرا است، اما به آرمان‌ها هم توجه دارد. مشكلی كه در برخی بخش ها داریم این است كه به بهانه واقع گرایی، به آرمان های انقلاب بی اعتنا هستند. بخش عمده ای از سوخت و انرژی هنر آرمان است و هنر بدون آرمان، مانند فلسفه ای است كه به مردم بی توجه است.

محمد حمزه زاده، قائم مقام حوزه هنری، نیز در سخنانی عنوان كرد: رسانه صدا و سیما عموما بر مبنای تقویم، به نیازهای مخاطبانش پاسخ می‌دهد، رفتار تلویزیون مناسبتی است و هفته هنر انقلاب اسلامی نیز نقطه وصلی شد بین حوزه هنری و اهالی رسانه ملی كشور و همین حركت هم به توسعه روابط بین این نهاد با سازمان صدا و سیما منجر خواهد شد.

در پایان این مراسم رییس و مدیران ستادی حوزه هنری به نشانه قدردانی و به شكل نمادین، تندیس هفته هنر انقلاب اسلامی و لوح تقدیر و تابلوی نفیسی را به مدیران شبكه های دو، تهران و افق اهدا كردند.