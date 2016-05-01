مومنعلی دارابی رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه طی آیینی تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم شبکه بهداشت و درمان نهاوند در سالن اجتماعات کانون شهید باهنر نهاوند انجام شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات جلال‌الدین امیری و اهدای لوح سپاس، حکم مومنعلی دارابی که از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند منصوب‌شده است توسط معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان به وی اهدا شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان در این مراسم ضمن تقدیر از رئیس سابق شبکه بهداشت و درمان نهاوند، گفت: پذیرفتن مسئولیت در شرایط کنونی دولت و همچنین اجرایی بودن وزارت بهداشت و درمان سخت است.

محمدرضا عبادی ابراز امیدواری کرد مدیران همچنان موفق و پیروز درراستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام بردارند.

شایان‌ذکر است دکتر جلال‌الدین امیری با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان پیش‌ازاین به‌عنوان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان منصوب‌ و دکتر مومنعلی دارابی نیز با حفظ سمت در مرکز بهداشت شهرستان نهاوند ریاست شبکه بهداشت شهرستان را عهده‌دار شده بود.