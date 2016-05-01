به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسام الدین علامه مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت در این نشست اظهار داشت: بحث حمایت مسئولین دانشگاه از تشکیل کانون های رسمی در دانشگاه ها جدی است و ما امیدواریم که کلیه کانون ها، طبق ضوابط و با پشتیبانی همکاران ما در دانشگاه ها عمل کنند.

وی ضمن تبیین اهداف و وظایف مجمع تخصصی کانون های فرهنگی اظهار داشت: درست است که وظیفه اصلی دانشجویان درس خواندن است، اما باید در فعالیت های اجتماعی و مشارکتی حضور داشته باشند، تا انسان مفیدتری برای جامعه خود باشد.

مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت اجرایی شدن طرح های ملی در حوزه خیریه، انجام طرح های جهادی در این حوزه و کمک به فرهنگ سلامت در جامعه، گفت: نگاه ما حضور حداکثری همه سلایق جهت مشارکت در فعالیت های مختلف، خصوصاً بحث های اجتماعی و حمایتی است.

براساس این گزارش، دکتر خانی جزنی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز اظهار داشت: بزرگ ترین نعمت برای هر انسانی فرزند صالح است و با انجام این امور خیریه توسط شما، حتماً خیری هم به والدینتان خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به این موضوع که ما همگی در محضر حضرت حق هستیم، بیان کرد: بنده اطمینان دارم که نیت همگی شما در انجام امور، خالصانه و خیر است و اساس رضایت حضرت حق در این فعالیت‌ها برایتان مهم است و این امر باعث می شود که پاداش شما چندین برابر شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار داشت: شما باید در انجام کارها و امور خیریه کانون هایتان، نگاه دقیق و ریزبین داشته باشید، چرا که با رفع و رجوع مسائل کوچک بالاخص در خوابگاه ها و دانشکده های خود، می توانید اترگذارتر باشید.

وی افزود: این جمعی که امروز در کنار هم هستید و تبادل اطلاعات دارید، سبب تسری بیشتر امور خیریه می شود و خواهش بنده این است که شما با مشارکت یکدیگر در انجام این امور از همه پیشی بگیرید.

خانی جزنی همچنین با اشاره به تأثیر آرامش در جان و کلام خیرین، اظهار کرد: قطعاً آرامش شما سبب خواهد شد که مشکلات با کیفیت بیشتر و بالاتری حل شود و اثر بهتری بر مخاطبین بگذارد.

وی با بیان این موضوع که جامعه امروز ما بیشترین تأثیر را از والدین و معلمان می پذیرد، از دانشجویان خواست تا ضمن حفظ احترام و قدرشناسی پدران، مادران و اساتید خود، سعی نمایند تا در آینده آن ها هم نقش های مفید و موثری را در این زمینه ایفا کنند.

در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های سال گذشته کانون ها، بحث و تبادل نظر در خصوص مشارکت این کانون‌ها در جشنواره فرهنگی سال آتی، انتخاب و تبیین طرح ملی سالیانه مجمع و تصویب اساسنامه کانون های تخصصی صورت پذیرفت.

نشست مجمع تخصصی کانون‌های فرهنگی خیریه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور دکتر خانی جزنی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، دکتر علامه مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت، طغرائی مدیر تعالی فرهنگی و فعالیت‌های فوق برنامه و دبیران کانون‌های خیریه سراسر کشور برگزار شد.