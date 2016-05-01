به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگی شهرداری بوشهر، فاطمه صفرزاده به مناسبت هفته بزرگداشت مقام و منزلت معلم و روز کارگر گفت: معلمین و کارگران به دلیل نوع فعالیت در جامعه نقش ویژه‌ای در عملی کردن اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل دارند.

وی افزود: عملکرد این دو قشر در اجتماع که یکی به تربیت نسل آینده و دیگری به‌عنوان یک مولد می‌پردازد سبب شده که به شکل عملیاتی شاهد اجرایی شدن شعار امسال مقام معظم رهبری در جامعه باشیم.

وی با تبریک روز معلم به فرهنگیان بیان کرد: این هفته یادآور جایگاه والای علم و معرفت و مقام والای معلم در تفکر دینی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شکوه و عظمت مردان و زنان فرهیخته‌ای است که در تاریخ پرافتخار این سرزمین، در حریم مقدس مدرسه و فضای آسمانی تعلیم و تربیت، زیباترین جلوه‌های عشق و ایثار را به تصویر کشیده‌اند.

رئیس سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری بوشهر با گرامیداشت روز کارگر و تبریک این روز به جامعه کارگری عنوان کرد: وظیفه دینی و قانونی مسئولان این است که هر چه در توان دارند برای بهبود زندگی و احساس آرامش روحی و روانی کارگران کوشش کنند که یکی از مصادیق آن دادن امنیت شغلی به این قشر زحمتکش است.