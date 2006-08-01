به گزارش خبرگزاري "مهر"، موضوع روانشناسي در سينما با حضور دكتر عليرضا شيري استاد دانشگاه در برنامه "گفتني هاي هنر" بررسي مي شود. اين برنامه به مدت 45 دقيقه به تهيه كنندگي احمد شيشه گران، اجراي نيما حسني نسب و سردبيري حسين پاكدل 11 مرداد ساعت 23 از راديو گفتگو پخش مي شود.

همچنين برنامه زنده "گفتگوي روز" با موضوع هجوم اخير اسرائيل به لبنان امروز ساعت 18:04 از شبكه گفتگو پخش مي شود. در اين برنامه علي آقامحمدي مشاور دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور و سخنگوي سابق اين شورا، زارعي پژوهشگر و استاد دانشگاه و علي اشرف نوري استاد دانشگاه و كارشناس مسائل سياسي بحث و تبادل نظر مي كنند.

برنامه زنده "نخستين رويارويي" به مناسبت صدمين سالگرد صدور انقلاب مشروطيت در ايران، امروز ساعت 21 از شبكه گفتگو پخش مي شود. اين برنامه با حضور انديشمندان و محققان تاريخ كشور انقلاب مشروطه را از ابعاد مختلف بررسي كرده و تاثيرات آن از دوران وقوع تا كنون مي پردازد.

همچنين برنامه "صدا و سكوت" با موضوع نقد و بررسي وضعيت رده بندي هنرمندان عرصه موسيقي كشور امروز ساعت 22 از راديو گفتگو پخش مي شود. وحيد رستگاري سردبير و تهيه كننده برنامه است و محمد سرير رئيس هيات مديره خانه موسيقي و فاضل جمشيدي خواننده و جامعه شناس ميهمانان اين برنامه هستند. اجراي اين برنامه به عهده عليرضا پوراميد كارشناس موسيقي و روزنامه نگار است.