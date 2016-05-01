شکست سنگین لیورپول در خانه سوانزی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال سوانزی و لیورپول عصر روز یکشنبه در چارچوب هفته سی و ششم رقابتهای لیگ برتر انگلیس به مصاف یکدیگر رفتند که طی آن تیم سوانزی با حساب ۳ بر یک حریف خود را شکست داد.

آندره آیووه (۲۰ و ۶۷) و جک کورک (۳۳) زننده گل های تیم سوانزی بودند. تنها گل تیم لیورپول را هم کریستین بنتکه (۶۵) وارد دروازه حریف کرد. بردلی اسمیت بازیکن تیم لیورپول نیز در دقیقه ۷۶ با دریافت کارت قرمز اخراج شد.

سوانزی پس از این برد خانگی ۴۳ امتیازی شد و در رده سیزدهم جدول قرار گرفت. تیم لیورپول با ۵۵ امتیاز در مکان هفتم جدول ایستاده است.