احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی راهزنی دو میلیارد دلاری آمریکا از اموال ایران، گفت: طبق گزارش بانک مرکزی، دولت‌ها بر اساس استقلال مالی در بانک‌های خارجی و کشورهای اروپایی، اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار می‌کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۰۳ و قبل از آن انجام شده و در همه دولت‌ها نیز مسبوق به سابقه بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در سال ۲۰۰۶ آمریکا اقدام به رسیدگی پرونده‌های ایران کرد و در رأیی، امکان تصرف اموال منقول و غیرمنقول دولت ایران در آمریکا را فراهم نمود.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در ایران مستقل است، گفت: منابع بانک مرکزی مربوط به ملت ایران است و ربطی به دولت ندارد و نباید احکامی که برای دولت ایران صادر ‌شده، در خصوص بانک مرکزی اجرا شود.

امیرآبادی، اقدام دولت آمریکا در برداشت دو میلیارد دلار از حساب‌های بانک مرکزی را نقض معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی خواند و گفت: این برداشت نقض برجام است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقرر شد بانک مرکزی و دیوان محاسبات در این خصوص گزارشی تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.