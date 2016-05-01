جزئیات خودکشی زن میانسال در بیمارستان میلاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مردانی با بیان اینكه بیمار یاد شده عصر جمعه و با مشكل دل درد به اورژانس بیمارستان میلاد مراجعه می كند، گفت: وی بلافاصله پذیرش شده و توسط متخصص جراح عمومی ویزیت گردیده است.

وی بیان داشت: متخصص جراح عمومی به منظور تشخیص علت بیماری دستور سونوگرافی، آزمایش و عكس می دهد.

رئیس اورژانس بیمارستان تصریح كرد: به حكایت بازبینی دوربین های مداربسته بیمار نه تنها در اجرای دستورات درمانی پزشك معالج برای انجام سونوگرافی، آزمایش و عكس به واحدهای مربوطه مراجعه نمی كند بلكه بدون هدف، دقایقی در اطراف پنجره و پله های طبقه فوقانی اورژانس قدم می زند؛ به گونه ای كه فردی از مراجعین به علت مشكوك شدن به رفتار وی مراتب را به حراست بیمارستان اطلاع داده و انتظامات نیز به دلیل مشكوك شدن به اینكه فرد مذكور به دنبال جایی برای مصرف مواد مخدر می باشد او را به خارج بیمارستان هدایت می نمایند. لیكن حدودا ۳۰ دقیقه بعد نامبرده با وجود داشتن همراه و اینكه قطعا همراهان وی شامل دو مرد از وضعیت روحی و جسمی بیمار مطلع بوده اند با عزم و تصمیم قبلی و با درآوردن كاپشن خویش به جهت عدم شناسایی خویش توسط ماموران انتظامات ورودی اورژانس مستقیما به آخر راه پله های اورژانس رفته و بلافاصله خود را به پایین پرتاب می نماید.

رئیس اورژانس بیمارستان میلاد خاطر نشان كرد: بعد از این قضیه بیمار بلافاصله به اتاق عمل منتقل شده و پس از عمل جراحی در حال حاضر در بخش مراقبت های ویژه بستری می باشد.

رئیس بخش اورژانس ادامه داد: پس از این اتفاق ناگوار و بررسی سوابق در اورژانس و گزارش پزشك معالج كاشف به عمل می آید كه بیمار در زمان معاینه اولیه با اعلام اینكه اعتیاد دارد از پزشك معالج تقاضای تزریق مرفین نموده كه پزشك معالج نیز آن را موكول به انجام آزمایشات و سونوگرافی و ارائه نتیجه آنها می نماید. بنابراین برخی از گزارشات مبتنی بر اینكه بیمار به علت نپرداختن هزینه ویزیت نشده است خلاف واقع و كذب محض و نشر اكاذیب بوده و قبض پذیرش شماره ۳۰۷۱۳۴۳۷ سند ۳۴۲۰۳۷۴ مبنی بر پرداخت مبلغ سی هزار تومان هزینه ویزیت از سوی بیمار مؤید آن است. لازم به توضیح است بیمار و همراهانش پس از معاینه اولیه مراجعه ای به واحدهای درمانی مربوطه و یا سوپروایزر و مدیریت كشیك نداشته اند.