ظریف: هدف جهان اسلام باید دفع خطر رژیم صهیونیستی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان عبدالله شلح دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین پیش از ظهر امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد. دو طرف در این دیدار آخرین تحولات فلسطین و منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار مسئله فلسطین را مسئله اول جهان اسلام خواند.

وی افزود: هر اقدامی که مسئله اول جهان اسلام و خطر رژیم صهیونیستی را کم‌رنگ کند قابل قبول نیست.

ظریف با تأکید بر لزوم وحدت همه گروه‌های فلسطینی اظهار داشت: هدف جهان اسلام و گروه‌های فلسطینی باید دفع خطر رژیم صهیونیستی باشد.

در این دیدار رمضان عبدالله نیز با ارائه گزارشی از اوضاع داخلی فلسطین، آخرین وضعیت منطقه و جایگاه ایران را در حل بحران‌های منطقه ای مورد تأکید قرار داد.

براساس این گزارش، رمضان عبدالله شلح دیروز نیز با علی‌اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل و امروز بعدازظهر نیز با علی لاریجانی دیدار و گفت‌وگو کرد.