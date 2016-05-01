به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر افشار با اعلام این مطلب افزود: طرح تجهیز تاکسی ها به دستگاه کارت خوان در خطوط پر مسافر شهر تهران به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

به گفته وی شهروندان می توانند با کارت شهروندی یا کارت مترو و اتوبوس از طریق کارتخوان های نصب شده در تاکسی، کرایه خود را پرداخت کنند.

رئیس اداره تاکسیرانی شهرداری منطقه 7 یادآور شد: از طریق اجرای این طرح معضل ناشی از پول خرد که کماکان به دردسری برای راننده و مسافر تبدیل شده، از میان می رود.

وی در ادامه از اجرای طرح تعویض تاکسی های فرسوده منطقه خبر داد و گفت: 500 دستگاه تاکسی فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی منطقه فعالیت دارند که 95 درصد تاکسی هایی که تولید سال 84 به قبل هستند در طرح تعویض تاکسی فرسوده ثبت نام کرده اند.

افشار در پایان خاطرنشان کرد: با جایگزینی تاکسی های فرسوده ناوگان تاکسیرانی منطقه نفسی تازه خواهد کشید.

شاخه های گل هدیه به دستان زحمت کش کارگران شهری شمال تهران

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر و تقدیر از زحمات کارگران ، شاخه های گل به کارگران زحمتکش خدمات شهری، فضای سبز و بازیافت شمال تهران هدیه شد.

مجید سعادتمندی قائم مقام معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه در مراسمی که با هدف تجلیل از کارگران نمونه در سرای محله دارآباد با همکاری ناحیه پنج منطقه یک برگزار شد با اعلام خبر فوق اظهار داشت: پاکیزگی موجود در سطح شهر و به دنبال آن آرامش و رفاه مردم از این پاکیزگی مدیون زحمات این عزیزان است.

وی با اهمیت دانستن ارتقاء سطح ایمنی کار برای کارگران گفت: این مقوله باید در اولویت فعالیت ها قرار گیرد و با آموزش های لازم نکات ایمنی به کارگران آموزش داده شود که در حال حاضر این اقدام توسط آموزشگران اداره بازیافت و مدیریت پسماند شهرداری منطقه یک اجرا شده و بیش از سیصد کارگر از سال گذشته تا کنون با موازین و نکات ایمنی در حین کار آشنا شدند.

سعادتمندی تصریح کرد: قدر و منزلت کارگر بر همه ما روشن است ، موفقیت در انجام کارها ، اسکان اداری، تردد و ... همه ما مدیون زحمات این عزیزان است .

نورپردازی درختان شرق تهران

شهردار منطقه 13 از اجرای فاز دوم پروژه نورپردازي درختان خيابان پيروزي در سال جاري خبر داد.

هادی ذاکری، شهردار منطقه 13 موضوع نورپردازی را یکی از راه های بالا بردن دید و به عنوان عنصری برای زیبایی بصری برشمرد و افزود: سال گذشته بخشی از پروژه نورپردازي و زیباسازی خيابان پيروزي مقابل يگان نيروهوايي انجام شد که در سال جاري این طرح در فاز دوم ادامه یافته و تكميل مي شود.

وی با اشاره به نورپردازی پل های سواره رو در اتوبان شهید یاسینی اظهار داشت : به زودی نورپردازی 4 پل در اتوبان شهيد ياسيني با استفاده از لامپ های LED انجام می شود.