اروپا حق ايران را براي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي به رسميت مي شناسد / اسرائيل بايد به مرزهاي 1967 بازگردد

به گزارش خبرگزاري "مهر"‌ يوشكا فيشر وزير امور خارجه سابق آلمان در ميزگرد روابط ايران و اروپا، كه صبح امروز، 10 مرداد ماه در مركز تحقيقات استراتژيك؛ وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام، برگزار شد، گفت: ايران قادر است نقش بزرگي و برجسته اي در منطقه و جهان ايفا كند و در زمينه صلح ، ثبات و امنيت منطقه نقش رهبري داشته باشد.

وي با اشاره به شرايط بحراني خاورميانه، از افزايش بحران ابراز نگراني كرد و گفت: روابط ايران و اروپا به نقطه اي رسيده است كه بايد با يك تجديد نظر اساسي، جريان را به سمت روابط استراتژيك برگرداند.

فيشر با اشاره به تاريخ و تمدن بزرگ ايران، موقعيت استراتژيك و نيروي انساني برجسته آن افزود: مهم است كه به حقوق، جايگاه و اهميت ايران توجه شود و متقابلا ايران نيز به درخواست جامعه جهاني براي روابط و اقدامات اعتماد ساز احترام بگذارد.

وي تاكيد كرد: ايران از كهن ترين تمدن ها و تاريخ هاي منطقه خاور ميانه بوده و بسيار قابل احترام است، اگر ايران با جامعه جهاني همكاري كند، برنده بزرگ منطقه خواهد بود.

وزير خارجه سابق آلمان، همچنين ادامه داد: اگر ايران اصول مورد درخواست جامعه جهاني را مورد توجه قرار دهد و با آن همكاري كند، هيچ كشوري و قدرتي در جهان حقوق مشروع و اهميت نقش استراتژيكي آن را ناديده نخواهد گرفت. اروپا حق بهره مندي ايران از انرژي صلح آميز هسته اي را پذيرفته و به اين حق احترام مي گذارد، اما تعجيل ايران در ساخت آب سنگين اراك وغني سازي بالاتر از 5/3% موجبات نگراني اروپا را فراهم كرده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" يوشكا فيشر در اين ميزگرد به بررسي مشكل هسته اي موجود بين ايران و غرب پرداخت و گفت: اين مسئله مورد اختلاف نيست، بلكه صرفا عدم اعتماد مطرح است زيرا ايران بيش از 10 سال ديگر به سوخت نياز خواهد داشت.

وي گفت: هيچ كشوري منكر حق ايران نيست. تمام اروپا و كشورهاي غربي حق ايران را براي دستيابي به انرژي و تكنولوژي صلح آميز هسته اي به رسميت مي شناسند و اين امر صرفا نيازمند اعتماد سازي است تا بالانس به وجود آيد. اگر اين اعتماد سازي صورت گيرد، امتيازات بزرگي هم در زمينه بهره مندي از انرژي صلح آميز هسته اي و هم در مورد ساير ابعاد سياسي- اقتصادي نصيب ايران خواهد شد.

وزير خارجه سابق آلمان، اضافه كرد: چنانچه ايران در مورد اقدامات اعتماد ساز مورد درخواست آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد همكاري كند، اروپا و تمام اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد آماده اند تا از حق ايران براي استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي حمايت كنند.

فيشر گفت: نگراني اين است كه اگر ايران به سلاح هاي هسته اي مسلح شود ساير كشورهاي منطقه نيز براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي وارد مسابقه شده و منطقه مملو از سلاح هاي هسته اي شود كه بي نهايت براي صلح، ثبات و امنيت منطقه خاورميانه خطرناك است. رفع اين نگراني به نفع روابط ايران و اروپاست. اروپا آماده است تا با تمام ظرفيت از تكنولوژي صلح آميز هسته اي ايران حمايت وبا آن همكاري كند.

وي در ادامه با اشاره به قطعنامه اخيرشوراي امنيت سازمان ملل متحد گفت: بهتر است كه دامنه تشنج از اين مرز عبور نكند و دو طرف به مصالحه مرضي الطرفين دست يابند. اگر مذاكرات هر چه سريع تر -حتي در چند فاز- شروع شود، شانس توافق مرضي الطرفين از دست نمي رود.

فيشر، با تاكيد بر اين نكته كه ما خواستار همكاري با ايران هستيم و نه تقابل، افزود: همكاري ايران و اروپا به نفع صلح، ثبات و امنيت منطقه خاورميانه و كل جهان است.

وزير خارجه سابق آلمان در بخش ديگري از اين ميزگرد به بحران اخير در لبنان اشاره كرد و گفت: آتش بس فوري ضروري است و از اسرائيل مي خواهيم به مرزهاي 1967 بازگردد.

وي ايجاد سيستم همكاري منطقه اي توسط كشورهاي منطقه را از موارد مهم همكاري ايران و اروپا دانست و پيشنهاد كرد كه دو طرف در زمينه مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي و تروريسم همكاري كنند.

فيشر ادامه داد: به مردم ايران حق مي دهيم كه در مورد حاكميت و استقلال خود نگران باشد، چون تاريخ ايران مملو از دخالت ها و تجاوزات خارجي است و لذا حساسيت دولت و ملت ايران درمورد استقلال، حاكميت و امنيت خود قابل درك و قابل احترام است.

وي با اشاره به اشتباهات تاريخي كشور آلمان در دو جنگ جهاني اول و دوم، اشاره كرد و گفت : آلمان دچار محاسبات اشتباه استراتژيك و در عين حال سيستم همكاري بين كشورهاي اروپايي، موجب امنيت، استقلال و پيشرفت اروپا شد.

وزير خارجه سابق آلمان خاطرنشان كرد:‌ ايران در مورد افغانستان و عراق همكاري سازنده و مثبتي داشته است و من قبول دارم كه به نحو شايسته به اين حسن نيت و همكاري توجه نشده است.

فيشر در پايان اين ميزگرد پيشنهاد كرد كه اين طرح اروپا را كه حاكي از روابط تمام عيار سياسي- اقتصادي- امنيتي- تكنولوژيك با جامعه جهاني است، را بپذيرد زيرا در اين صورت بالاترين تضمين ها در مورد امنيت تكنولوژي پيشرفته، رشد اقتصادي و نقش برتر و شايسته در منطقه و جهان نصيب ايران خواهد شد.