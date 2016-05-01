۳۸ کشته و ۸۶ زخمی آمار نهایی۲ انفجار السماوه/ داعش مسئول انفجار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، منابع پلیس در استان المثنی، آمار نهایی قربانیان انفجار ۲ خودرو بمب گذاری شده در شهر السماوه واقع در مرکز این استان را اعلام کردند.

بر اساس این گزارش منابع پلیس تصریح کردند: طبق آمار نهایی ۳۸ نفر جان خود را از دست داده اند و همچنین ۸۶ نفر نیز زخمی شده اند.

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفت.

در همین راستا قاسم الاعرجی یکی از مقامات امنیتی اعلام کرد که انفجار تروریستی السماوه نشانگر نفس های پایانی داعش و نزدیک بودن نابودی آن در عراق است. وی افزود: تروریسم از اوضاع سیاسی متشنج در عراق استفاده می کند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی عراق موفق شدند ۲ منطقه الدبیه و البسطامیه را که میان ۲ منطقه البغدادی و هیت در استان الانبار محصور شده بودند، آزاد کنند و پرچم عراق را در این مناطق به اهتزاز در آورند.

در همین راستا الحشد الشعبی(نیروهای مردمی) عراق نیز در ادامه دستاوردهای خود موفق شدند که کنترل روستای البومفرج در جنوب کرکوک را از اختیار گروه تکفیری داعش خارج کنند و بر آن مسلط گردند. همچنین ادوات و تجهیزات این گروه تروریستی در غرب استان الانبار منهدم گردید.

جنگنده های ارتش عراق ۷ تروریست داعش را در کوه های مکحول واقع در شمال بیجی به هلاکت رساندند.