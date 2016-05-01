کمال امید در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در طی سال گذشته همانند قبل وظایفی که بر دوش شهرداری گذشته شده اعم از آسفالتریزی، جدولگذاری و احداث پل توانستیم انجاموظیفه کنیم و نسبت به دورههای قبل پروژههای عمرانی بیسابقهای در تمامی محلات، خیابانها و معابر عمومی شهر کلیبر صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه عموم شهروندان کلیبری از عملکرد شهرداری کلیبر اعلام رضایت کردهاند، افزود: با اینکه شهر کلیبر دارای دو پل بود که از سالهای گذشته نیاز به بازسازی داشت و مسیر گشایی، جدولگذاری، هدایت آبهای سطحی، آسفالتریزی کوچهها شهر را به یک کارگاه عمرانی تبدیل کرده بود.
شهردار کلیبر بابیان اینکه شهرداری کلیبر همچون سایر شهرداریهای استان آذربایجان شرقی با کمبود منابع مالی مواجه است، گفت: همچنان تلاش خواهیم کرد تا مثل سال گذشته پروژههای عمرانی و خدماتی بتوانیم اجرا و عملیاتی کنیم تا مردم کلیبر در رفاه کامل به زندگی روزمره خود ادامه دهند.
امید ادامه داد: برای سال ۹۵ عمده تلاش ما این خواهد بود تا جدولگذاری، هدایت آبهای سطحی، آسفالتریزی کوچهها و ادامه پروژههای نیمهتمام مسیر گشایی و پروژهای که شهرداری کلیبر نسبت به سایر شهرداریها متمایز میکند قلعه درسی است که این مکان گردشگری به اندازی شهر کلیبر برای شهرداری مهم است و سال گذشته زیرساختهایی که در قلعهدرسی ناتمام مانده بود امسال تأکید داریم که این زیرساختها به اتمام برسید.
وی با تأکید بر اینکه در طول سال و زمان حضور گردشگران، حدوداً سالانه بیش از ۲۵۰ هزار نفر مسافر و گردشگر از جاذبه گردشگری قلعهدرسی بازدید میکنند، گفت: در طول هفته پیک گردشگری، بالای ۸۰ هزار گردشگر در عرض یک هفته به شهر کلیبر وارد میشوند و اکثراً در محل قلعهدرسی اسکان مییابند که مدیریت این مکان گردشگری بر عهده شهرداری کلیبر است و در فصل گردشگری سال قلعهدرسی به اندازه مدیریت شهر کلیبر برای شهرداری، مخصوصاً در جمعآوری زبالهها، تأمین آب شرب و خدمات اولیه ازجمله وظایف شهرداری کلیبر است.
شهردار کلیبر با اشاره به اینکه قلعهدرسی به بخش خصوصی واگذار میشود، بیان کرد: در این مورد با برخی شرکتهای خصوصی مذاکراتی انجامشده که بخش خصوصی میتواند در احداث تلهکابین و خدماتی که در قلعه درسی به گردشگران ارائه میشوند مؤثر واقع شود.
امید در ادامه سخنان بر لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: امسال که رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال را با اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کردهاند، به نظر میرسد که منظور رهبر انقلاب اقدام و عمل بسیجی وار در جهت تحقق و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است ولی در واقع شعار سالهای گذشته نیز بر محور اقتصاد مقاومتی بود که اقدامات چشمگیری در این خصوص صورت نگرفته است.
وی با تأکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل را سرلوحه تمامی فعالیتهای شهرداری کلیبر قرارگرفته است، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی بهطوریکه از سوی کارشناسان تبیین شده و ما نیز سعی میکنیم تا رضایت مقام معظم رهبری را در جهت اجرای سیاستهای موفق اقتصاد مقاومتی جلب کرده تا در حد توان بتوانیم این شعار را به شعور تبدیل کنیم، در زمینهٔ اقتصاد مقاومتی تکرار کردن فرمایشات رهبر انقلاب جایز نیست بلکه تمامی ادارات و سازمانها بهخصوص شهرداریها با جلوگیری از هزینههای اضافی میتوانند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی ایفاء کنند.
شهردار کلیبر در پایان بابیان اینکه بودجه شهرداری کلیبر در سال گذشته ۳ میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان کرد: لایحه بودجه شهرداری کلیبر برای سال جاری حدود چهار میلیارد تومان به شورای اسلامی شهر کلیبر پیشنهاد کردهایم و تلاش میکنیم تا بودجه امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد تا هیچگونه مشکلی در زمینهٔ بودجه نداشته باشیم و بتوانیم این در تحقق آن تلاش کنیم.
نظر شما