لغو روادید «شنگن» برای شهروندان ترکیه، کوزوو، اوکراین و گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، طرح برداشته شدن مقررات روادید برای ۱۲۷ میلیون نفر از شهروندان کشورهای ترکیه، اوکراین، گرجستان و کوزوو برای امضای نهایی در هفته جاری به کمیسیون اروپا برده خواهد شد.

بر اساس این طرح، این تعداد از شهروندان کشورهای یاد شده در صورت تصویب شدن این طرح قادر خواهند بود به صورت آزادانه و بدون نیاز به روادید، به ۲۶ کشور عضو «شنگن» سفر کنند.

بر اساس این گزارش، شهروندان یاد شده تنها برای ورود به انگلیس نیاز به روادید مجزا خواهند داشت.

گفته می شود مقام های اروپایی از این بیم دارند که حدود ۴۰۰ هزار شهروند کُرد بی خانمان ترکیه که در جنوب شرقی این کشور زندگی می کنند، با این طرح وارد اروپا شوند.

دولت ترکیه طی روزهای اخیر فشاری مضاعف بر مقام های اتحادیه اروپا مبنی بر تصویب هر چه سریع تر قانون برداشته شدن نیاز به روادید ورود به کشورهای عضو «شنگن» وارد کرده اند.

مقام های ترکیه تاکید کرده اند که تا زمان تصویب و اجرایی نشدن این قانون توسط اتحادیه اروپا، به عنوان بخش مهمی از توافق میان این کشور و کشورهای عضو این اتحادیه بر سر پناهجویان، زیر بار اجرای کامل آن نخواهند رفت.